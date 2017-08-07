Понедельник, 7 августа 2017

В Пентагоне рассматривается план нанесения авиаударов по объектам “Исламского государства” на Филиппинах. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух неназванных чиновников американского военного ведомства.

Бомбить исламистов, рассказали собеседники телеканала, будут, вероятнее всего, беспилотники.

Как ожидается, план одобрят уже во вторник.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис отмечал, что разведка США долгие годы делится с Филиппинами своими данными, а последние 15 лет в этой стране постоянно присутствует американский контингент.

В понедельник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Маниле, заявил, что Вашингтон поможет своему союзнику разведывательной аппаратурой, в частности беспилотниками, а также проведет обучение и инструктаж филиппинских военных, участвующих в боях с исламистами.

Глава Госдепа подчеркнул, что не усматривает никакого противоречия между готовностью США помогать Филиппинам в войне с ИГ и критикой, которую Вашингтон высказывал из-за нарушений прав человека в ходе антинаркотических рейдов, проводимых властями этой страны.

Amnesty International и Human Rughts Watch обвиняют администрацию президента Филиппин Родриго Дутерте в бессудных казнях более чем 1400 человек, заподозренных в причастности к наркомафии. Сам Дутерте обвинения отвергает; при этом об убийствах подозреваемых он отзывался с одобрением. Также президент утверждал, что лично убил нескольких предполагаемых преступников; пресс-секретарь Дутерте позже назвал это заявление преувеличением.

Боевики ИГ действуют на части территории южного острова Минданао, населенной преимущественно мусульманами. Правительственные войска ведут наземные бои с исламистами.

В июне филиппинские власти заявили о готовности закупить оружие для борьбы с ИГ у России.