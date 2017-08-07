Понедельник, 7 августа 2017

Несколько десятков заключенных красноярской ИК-31 пожаловались в региональную ОНК на пытки и избиения в едином помещении камерного типа (ЕПКТ). Об этом сообщается на сайте “Территория пыток”.

Как утверждается, большинство заключенных конвоиры избивали во время первичного досмотра при помещении в ЕПКТ, требуя от них сотрудничать с администрацией колонии и не жаловаться на действия сотрудников учреждения правоохранителям и ОНК.

По словам пострадавших заключенных, их били на матраце, душили противогазом и другими предметами, во время избиений подвешивали за руки или ноги к потолку, прыгали по телу, выкручивали конечности, пытали водой, заливая ее в нос или окуная голову в ведро. Кроме того, говорят осужденные, тюремщики угрожали им сексуальным насилием, демонстрируя “определенные предметы”.

Всего известно об избиении 48 человек, 22 из них написали заявления в СКР. В ОНК утверждают, что в действительности таких случаев гораздо больше. Правозащитники с согласия самих осужденных опубликовали данные двенадцати из них: это Денис Кутушев, Руслан Гарин, Бислан Мудаев, Аслан Черкесов, Вячеслав Черноусов, Амыр Шартан-Олл, Мурат Канихов, Олег Алексеев, Иван Кутейников, Александр Осипов, Геннадий Федюк, Михаил Саранчук. Они сообщили о случаях пыток, происходивших с декабря 2014 года по июль 2017 года. Заключенные Черкесов, Саранчук, Кутушев, Сончаев, Восоль, Гарин, Гуломов, Концевой, Протопопов записали видеообращения с рассказами об издевательствах, а осужденный Бойко передал правозащитникам свои фотографии со следами насилия.

Следственное ведомство отказалось возбуждать дела по жалобам заключенных.

33-летний уроженец Нальчика Черкесов, осужденный к 19 годам 10 месяцам строгого режима за убийство в 2010-м московского футбольного фаната Егора Свиридова, пожаловался на пытки в ИК-31 на прошлой неделе. По словам Черкесова, его били 12 дней – с 13 по 24 июля включительно. Фсиновцы выводили осужденного в помещение без камер видеонаблюдения и выключали видеорегистраторы. Затем они заставляли Черкесова полностью либо почти полностью раздеваться и заковывали в наручники, сильно пережимая запястья. После этого осужденного избивали кулаками и ногами, а также прыгали лежащему Черкесову на живот. От пыток пострадавший неоднократно терял сознание. Избиения сопровождались матерными оскорблениями по адресу заключенного.

Месяц назад стало известно, что издевательствам в ЕПКТ ИК-31 подвергался Хасанби Хупсергенов, получивший 12 с половиной лет строгого режима по делу о совершенном в 2005 году нападении вооруженного подполья на Нальчик. К Хупсергенову применялись гораздо более жестокие пытки, чем те, что описаны Черкесовым. Политзеку повредили обе руки, одна из которых не функционирует, ногу и глаза, а также сломали нос и ребро. Также ему угрожали изнасилованием.