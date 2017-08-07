Понедельник, 7 августа 2017

КНДР в случае атаки со стороны США “будет готова преподать Вашингтону жестокий урок с применением ядерного оружия”. Как передает The Wall Street Journal, такое заявление сделал глава северокорейского МИДа Ли Юн Хо в кулуарах встречи представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Маниле.

Другим странам, заверил Ли, беспокоиться не о чем, пока они не решат присоединиться к Соединенным Штатам.

Министр подчеркнул, что КНДР ни при каких обстоятельствах не согласится на переговоры по поводу своей ядерной программы. Угрозу миру, заметил Ли, несут не северокорейские ракеты, а США.

В субботу Совбез ООН единогласно принял подготовленную США резолюцию о новых санкциях против КНДР. Документ был подготовлен в ответ на два пуска межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Пхеньяном в июле.

Санкции запрещают государствам – членам ООН импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, нанимать новых работников из Северной Кореи и открывать с этой страной новые совместные предприятия. По оценке Госдепартамента США, это снизит годовую прибыль КНДР от экспорта с 3 до 2 миллиардов долларов в год.