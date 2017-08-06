Воскресенье, 6 августа 2017

Россия сможет полностью себя обеспечить своими овощами через 3-5 лет, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу “Россия 24″. “Нам нужно от силы пять, как минимум три года, для того чтобы мы могли на 90% закрыть свой рынок по овощам”, – отметил Ткачев. Ответные санкции помогли российским аграриям увеличить собственное производство на треть за 3 года. “За три года прибавили на 30% производство овощей. Это существенно”, – подчеркнул Ткачев.

“Вести. Экономика”

Из дико цветущего моего государства он сделал обширный огород, в котором особой заботой окружены репа, капуста да свекла; посему все страсти страны свелись к страсти овощной, земляной, толстой. Огород в соседстве фабрики с непременным звуковым участием где-то маневрирующего паровоза, и над всем этим безнадежное белесое небо городских окраин – и все, что сюда воображение машинально относит; забор, ржавая жестянка среди чертополоха, битое стекло, нечистоты, взрыв черного мушиного жужжания из-под ног… вот нынешний образ моей страны…

Владимир Набоков. “Истребление тиранов”