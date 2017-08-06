Воскресенье, 6 августа 2017

Судья Дзержинского райсуда Петербурга Владимир Васюков оштрафовал шахматиста Владимира Абросимова на 100 тысяч рублей за нападение на омоновца Антона Белика на антикоррупционной акции 12 июня. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

32-летний Абросимов, житель пгт им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области, был объявлен виновным по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).

Сразу после задержания по делу шахматист полностью признал вину и подписал явку с повинной. Судебное разбирательство проводилось в особом порядке – без допроса свидетелей и анализа доказательств – и прошло в одно заседание, продолжавшееся меньше трех часов.

Прокурор в прениях запрашивал для Абросимова год условно, адвокат настаивал на штрафе.

В последнем слове подсудимый заявил: “Хочу принести извинения потерпевшему. Личной неприязни к нему не испытываю. Прошу не наказывать строго”.

25-летний Белик присутствовал на слушаниях. Гражданского иска к обвиняемому он не подавал.

Об эпизоде, вмененном Абросимову, стало известно еще в день акции. Фонтанка.Ру поместила видеозапись нападения, случившегося у памятника Жертвам революции на Марсовом поле после начала жестких массовых задержаний. Один из демонстрантов приблизился сзади к омоновцу, одетому в бронежилет, ударил его кулаком в спину и отбежал. Оперативник в гражданском, снимавший задержания на камеру, погнался за протестующим, но упал, споткнувшись о чью-то ногу. Издание не исключало, что подножку силовику подставили намеренно.

16 июня первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что на акции 12 июня одного из омоновцев ударили ножом в спину и только из-за бронежилета тот не пострадал. Как можно предположить, силовик имел в виду именно эпизод с нападением, которое инкриминировано Абросимову, однако исказил факты.

20 июня шахматист был задержан оперативниками ЦПЭ и доставлен в СКР. Там ему предъявили обвинение. Позже в тот же день, после подписания явки с повинной, Абросимова отправили под домашний арест со сравнительно мягкими условиями – ему разрешили покидать квартиру на срок до трех часов в сутки. В суд дело поступило 18 июля.

По информации Фонтанки.Ру, своему отцу-пенсионеру Абросимов пояснил нападение на Белика тем, что “повелся на влияние толпы”.