Воскресенье, 6 августа 2017

71% компаний рассчитывают на улучшение ситуации в российской экономике. Это самый высокий показатель за последние два года, о чем свидетельствуют результаты барометра предпринимательской уверенности Ernst & Young (EY)… Участие в опросе приняли топ-менеджеры российского крупного и среднего бизнеса… Отмечая признаки глобального экономического роста, респонденты ожидают подъема и российской экономики, указано в материалах EY. “Результаты опроса показывают резкое увеличение количества руководителей, считающих, что ситуация улучшается как в мире, так и в России”, – подчеркивают эксперты. В апреле 2017 года 71% менеджеров оценили состояние российской экономики как улучшающееся – и это рекордное значение за два года. В апреле прошлого года таких “оптимистов” было всего 3%. При этом менеджеры позитивнее оценивают перспективы именно российской экономики. В улучшение ситуации в глобальной экономике верят всего 56% (против 26% годом ранее).

“Известия”

Сбивчиво, но очень взволнованно, убежденно он (критик Иосиф Юзовский. – Ред.) заговорил о том, какая страшная жизнь вокруг и как она непохожа на ту, какую изобразил Маяковский в своей поэме. Вчера, говорил он, стреляли в секретаря крайкома. В округе по лесам бродят вооруженные банды. На улицах города валяются трупы. Люди пухнут от голодухи. А у вас? “Сыры не засижены… Цены снижены…” Какие сыры? Где вы их видели, эти сыры? “Землю попашет, попишет стихи…” Где это, интересно знать, вы увидели этих ваших опереточных крестьян?!

Маяковский слушал, не перебивая. Долго и мрачно молчал. А потом сказал:

- Значит, так. Через десять лет в этой стране будет социализм. И тогда это будет хорошая поэма… Ну, а если нет… Если нет, чего стоит тогда весь этот наш спор, и эта поэма, и я, и вы, и вся наша жизнь…

Бенедикт Сарнов. “Сталин и писатели”