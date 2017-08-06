Воскресенье, 6 августа 2017

Завершено следствие по уголовному делу участника московской антикоррупционной 12 июня Расима Искакова. Как сообщает “Открытая Россия”, 11 августа дело будет передано в прокуратуру и, вероятно, до конца месяца поступит в суд.

Как уточнил адвокат Калой Ахильгов, с Искакова сняли обвинения по статье 213 УК (хулиганство). Он признал вину по двум эпизодам, квалифицированным по части 1 статьи 318 (неопасное насилие в отношении представителя власти), третий эпизод по этой статье из дела исключен. Первоначально сообщалось, что Искаков полностью отрицал вину и отказался от дачи показаний.

Басманный суд отправил Искакова под арест 30 июня. Он стал вторым участником акции 12 июня, привлеченным к уголовной ответственности. 17-летний Михаил Галяшкин находится под домашним арестом с 13 июня по подозрению в распылении перцового газа в лицо омоновцу.

Искаков – уроженец Дагестана, в Москве не имеет постоянного места жительства и не оформлен на работу. Исакова несколько раз привлекали к административной ответственности, в том числе за участие в массовых мероприятиях.

В понедельник суд в Петербурге приговорил участника акции 12 июня Владимира Абросимова к штрафу в 100 тысяч рублей. Он признался в том, что ударил сотрудника Росгвардии кулаком в спину. Еще один участник акции на Марсовом поле Денис Мякшин находится под подпиской о невыезде. Ему также вменяют 318-ю статью.