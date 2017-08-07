Понедельник, 7 августа 2017

Открывая браузер, чаще всего используются поисковые системы. Введя запрос, обычно получают огромное количество ответов, которые содержаться на сторонних ресурсах. И помимо основной выдачи, появляются рекламные ссылки, размещенные за плату. Они называются контекстной выдачей.

Яндекс Директ что это такое и как это работает. Практически в каждой поисковой системе есть своя собственная программа. В Яндекс – это Яндекс Директ. Данная программа позволяет размещать контекстную выдачу, не только на страницах с результатами поиска, но и на сторонних ресурсах, в том числе и на личных сайтах.

Владелец ресурса, размещает у себя на страницах своего ресурса, специально настроенные рекламные блоки. Посетители сайта, нажимая на ссылки в блоке, будут перенаправлены на страницу рекламодателя. И владелец ресурса получает денежное вознаграждение за каждый такой переход.

Требования для вступления устанавливаются Яндексом. Одно из самых важных – это посещаемость. От 300 уникальных посетителей в сутки, установил Яндекс. Раз в месяц владелец ресурса может подать свою заявку на участие в Яндекс. Директ, попасть в рекламную сеть довольно не просто. После положительного решения о вступлении ресурса, владельцу сайта разрешено разместить у себя рекламный блок.

Рекламные блоки настраиваются по цветовой гамме. Размеры часто строго фиксированы. Обычно владельцы сайтов гармонично встраивают объявления в страницы сайта. Расположение рекламных блоков – это очень важный комплекс процедур. От расположения рекламных блоков зависит показатель CTR. CTR – это кликабельность объявлений. Обычно его считают как (количество переходов)/(количество показов)*100%. От СTR зависят будущие доходы владельца сайта.

За переходы по рекламным объявлениям владельцу сайта выплачивается вознаграждение. Обычно оно находится в диапазоне от 1 до 50р за 1 переход, зависит от тематики ресурса. Цена одного перехода в финансовой тематике гораздо выше, чем цена перехода в развлекательной тематике.

В совокупности три фактора влияют на доход владельца ресурса.

1. Посещаемость ресурса

2. Цена перехода

3. CTR – это процент кликабельности объявлений

На цену перехода владелец ресурса повлиять, к сожалению, в силах только при запуске своего ресурса. И работать приходится только с посещаемостью и CTR. Оба фактора сильно влияют на доход владельца. Нельзя работать только над одним, работать надо над двумя. И если CTR имеет потолок в недостижимые 100% то посещаемость не имеет потолка.

Яндекс Директ зарекомендовал себя, как источник постоянного дохода для тысяч людей.