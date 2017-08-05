Суббота, 5 августа 2017

Администрация КП-10 в Новороссийске перевела политзаключенную Дарью Полюдову, которая с 1 или 2 августа держит голодовку, в другой отряд. Об этом в субботу сообщила на ФБ-странице оппозиционерки ее мать Татьяна Полюдова со ссылкой на гражданского активиста Виктора Чирикова, который посетил политзаключенную в колонии.

“Провокаторшу (Оксану Капуш. – Ред.) трогать не стали”, – добавила Полюдова-старшая.

Политзаключенная продолжает голодовку.

Причиной акции протеста Полюдовой стали издевательства со стороны Капуш, которая содержалась в одном отряде с политзаключенной. Как сообщал Чириков, провокаторша действует по указанию ЦПЭ; за травлю оппозиционерки ей обещано УДО.

В воскресенье активист написал на своей ФБ-странице, что при встрече обсуждал с Полюдовой целесообразность ее акции и политзаключенная пообещала в ближайшие два дня оценить существенность заявленных ею требований и в зависимости от этого либо продолжить голодовку, либо снять. В последнем случае, заверила Полюдова, она сразу сообщит о прекращении акции на волю.

“Администрация находится в шоке, – добавил Чириков. – Не знают, что делать. Пошли на неслыханное (по их правилам) нарушение – пустили на краткосрочку со мной еще психолога”.

15 февраля Полюдова уже объявляла голодовку протеста против издевательств со стороны другой осужденной – Галины Григорович, – однако через два дня прекратила акцию по просьбе матери.

Однако на этот раз, рассказывала Полюдова-старшая “Открытой России”, политзаключенная не согласилась на ее уговоры. “Не прекращу, уже силы кончились терпеть”, – пояснила она.

Активистка Объединенной коммунистической партии Полюдова приговорена к двум годам колонии-поселения по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Оппозиционерку осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во “Вконтакте”. Сама она вину не признала.

Приговор Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров (

ВИДЕО). В качестве дополнительного наказания он наложил на подсудимую запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

Отбывать срок в КП-10 Полюдова явилась 20 апреля 2016 года. За время заключения она подавала ходатайства об УДО и о замене неотбытой части срока ограничением свободы, однако эти ходатайства были отклонены; попытки обжаловать отказы результата не дали.

Поскольку на стадии следствия Полюдова почти полгода провела в СИЗО, срок ее заключения в колонии истекает уже 22 октября нынешнего года.