Суббота, 5 августа 2017

Великобритания готова выплатить Евросоюзу 36 миллиардов фунтов (почти 40 миллиардов евро) в рамках соглашения о выходе из этого объединения. Такую информацию сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванных чиновников правительства страны. С марта 2019-го, когда Британия прекратит членство в ЕС, предлагается ежегодно выплачивать по 10 миллиардов евро.

Однако, добавили источники издания, на выплату этой суммы Лондон согласен лишь в том случае, если Брюссель уже сейчас начнет переговоры о дальнейших финансовых отношениях Британии и Евросоюза.

Как отмечается, это первый раз, когда в Британии называют конкретную сумму, которую готовы перечислить ЕС.

В Брюсселе ранее заявляли, что настаивают на выплате 60 миллиардов евро.

Референдум о выходе из ЕС прошел в Британии 23 июня 2016 года. Поддержали такую идею 51,9 процента подданных, против выступили 48,1 процента.

9 февраля 2017-го Палата общин британского парламента приняла в окончательном чтении акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из ЕС.

29 марта премьер-министр Мэй подписала соответствующее официальное уведомление. Оно было вручено председателю Европейского совета Дональду Туску. Это стало формальным началом процедуры выхода страны из ЕС.