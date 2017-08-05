Суббота, 5 августа 2017

Для чего необходимы корпоративные значки? А также для чего их используют? Такие вопросы задают руководители подразделений организаций.

С переходом на рыночные отношения во многих организация бытует мнение, что персонал поощрять необходимо исключительно материально. Но в действительности все немного по-другому. Сотрудники предприятий рады не только денежному вознаграждению. Эмоциональная составляющая для них тоже играет важную роль.

Функции сувениров и значков

Как правило, корпоративная атрибутика, а именно, значки, указывают принадлежность людей к какой-либо организации. Это требуется для создания ощущения сплочённости, и напоминает сотрудникам предприятий о том, что они трудятся во благо компании.

Если организация будет рентабельной, у сотрудников будет работа, социальный пакет и осознание гордости от того, что они являются сотрудниками хорошей фирмы.

Для многих сотрудников значки с логотипом организации имеют немаловажное значение. К ним относятся с большим уважением, а иногда сувениры и значки коллекционируют. В нашей стране коллекционирование значков носит красивое название фалеристика.

Производство значков

Сегодня можно приобрести наградную продукцию. Есть фирмы http://znachkov.net , занимающиеся производством дипломов, различных медалей, корпоративных значков. Их используют для выполнения определенных задач, в частности:

совершения наград сотрудников за заслуги. В данном случае можно заказать медали с соответствующими надписями, такими как «лучшему сотруднику квартала, года или месяца; В качестве опознавательного средства , для того чтобы в магазинах, офисах продаж выгодно выделялись сотрудники торгового зала или салона, и посетители могли без труда опознать их;

в качестве памятного подарка постоянным партнерам и клиентам;

знак покупается в честь какого-либо празднества предприятия (юбилея или производства новой продукции, открытие филиала организации или других мероприятий).

Оформление значков

Конечно, нет четко оговоренных правил, касающихся оформления корпоративных значков. Руководство любого предприятия самостоятельно принимает решения, какие надписи или изображения можно размещать на корпоративных значках. Что касается разработки дизайна, его лучше поручить человеку, умеющему работать с символикой и максимально использовать все квадратные миллиметры площади изделия.