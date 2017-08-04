Пятница, 4 августа 2017

Верховный суд аннексированного Крыма продлил срок ареста до 8 октября шестерым фигурантам второго (ялтинско-алуштинского) дела крымских мусульман. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на активистку Гульсум Алиеву.

“Эмир Усеин Куку, Инвер Бекиров, Муслим Алиев, Вадим Сирук, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров останутся под стражей до 8 октября 2017 года. Ходатайство о продлении сроков содержания под стражей подал следователь ФСБ Сергей Махнев. Решение приняли “судьи” Анатолий Осоченко, Елена Михалькова, Алексей Козырев, Юрий Латынин, Игорь Крючков”, – говорится в сообщении.

Фигуранты дела – жители Большой Ялты и Большой Алушты. Всем им инкриминировано членство в “Хизб ут-тахрир”. Первоначально в деле было только одно обвинение. Алиеву – основному фигуранту – вменили часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающую срок вплоть до пожизненного; остальным – часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой в редакции, действовавшей на момент вмененных им эпизодов, составляет до 10 лет колонии.

Однако в январе нынешнего года всем шестерым обвиняемым инкриминировали также статью 278 кодекса (насильственный захвату власти). На такой шаг ФСБ пошла для того, чтобы иметь возможность удерживать арестованных в СИЗО по истечении года с момента задержания: обвинение по части 2 статьи 205.5 этого не позволяло.

Большинству фигурантов 278-я статья вменена через часть 1 статьи 30 (приготовление); с учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) такое обвинение предусматривает до 10 лет колонии. Между тем Алиеву, как следует из карточки дела о продлении ему ареста, инкриминировано не приготовление, а собственно захват власти; по такому обвинению российский УК предусматривает от 12 до 20 лет.

Никто из политзеков вину не признает.

В конце июня фигурантам дела предъявили обвинение в окончательной редакции. Политзеки и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами. По окончании ознакомления дело уйдет в российскую прокуратуру Крыма, а далее, если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение, материалы направят в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.