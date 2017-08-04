Пятница, 4 августа 2017

По пути в Благовещенск президент России Владимир Путин на два дня остановился в Туве. Там, как пояснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков, политик… занимался подводной охотой и рыбалкой. “Гонялся там два часа за одной щукой, никак не мог ее подстрелить, но все же своего добился”, – рассказал Песков.

РБК

- Послушай, рыба! – сказал ей старик. – Ведь тебе все равно умирать. Зачем же тебе надо, чтобы и я тоже умер?

“Этак мне ничего не добиться”, – подумал старик. Во рту у него так пересохло, что он больше не мог говорить… “На этот раз я должен подтащить ее к лодке, – подумал он. – Надолго меня не хватит”. – “Нет, хватит, – возразил он себе. – Тебя, старик, хватит навеки”.

Эрнест Хемингуэй. “Старик и море”