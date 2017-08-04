Пятница, 4 августа 2017

В Москве убит один из учредителей и гендиректор “Крокус Сити Океанариума” Андрей Чернов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

“Во время утренней пробежки в Суворовском парке неизвестный семь раз выстрелил из огнестрельного оружия в гендиректора “Океанариума” в “Крокус Сити” Андрея Чернова. Со слов родственников и знакомых убитого, у него не было никаких проблем с текущим бизнесом или конфликтов с конкурентами”, – рассказал источник агентства.

Столичный главк СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство) и части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия). Как сообщает пресс-служба ведомства, преступление произошло в пятницу. “От полученных ранений потерпевший 1964 года рождения скончался на месте происшествия. Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления”, – говорится в сообщении.

Как сообщали СМИ, Чернова застрелили во время его ежеутренней пробежки. Тело бизнесмена обнаружила местная жительница, выгуливавшая утром собаку. Она направилась на звук выстрелов и увидела Чернова лежащим на велодорожке.

“Крокус Сити Океанариум” был открыт в декабре прошлого года. Это трехэтажный комплекс площадью более 10 тысяч квадриных метров. В океанариуме представлены экспозиции “Моря и океаны”, “Реки и озера”, “Джунгли”, в которых содержатся более пяти тысяч видов животных. Открыт также дайвинг-центр.