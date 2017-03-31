Четверг, 3 августа 2017

Статья

Наказание без отступления

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате – 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.

Владимир Абаринов

31.07.2017

Статья

В компоте лица своего

Это, конечно, никак не смягчает вину Навального и его подельников, которые, понимаете ли, “по принципу компота берут разную муть, чушь, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его”. Единственное, что может их вину смягчить, так это спасение Дмитрия Анатольевича.

Илья Мильштейн

05.04.2017

Статья

Сдачи нет, он держится

Слишком уж громко скандировали люди на площадях речевки типа “Путин вор”, чтобы кремлевский нооскоп счел нынешнее время идеальным для сдачи Медведева. Получалось так, что если его сегодня уволить, то завтра много возомнивший о себе народ возмечтает вообще бог знает о чем. Так что надо бы пока поберечь того, которого не уберегли от инфлюэнцы и вирусного видеоролика.

Илья Мильштейн

31.03.2017

Над Медведевым опять смеются – уже во второй раз за неделю. Сперва он потешал публику, прозревая в судьбе Михаила Саакашвили некую пьесу в жанре “фантастической трагикомедии”. Забывая о том, в каком балагане сам выступает и кого изображает на подмостках. Теперь Дмитрий Анатольевич порадовал нас, углубившись в геополитические сюжеты. У себя в уютненьком он предался тоскливым размышлениям о тотальной деградации российско-американских связей и грядущем поражении президента США в неравной схватке с истеблишментом. Причем сразу на двух языках написал, чтобы и Трамп прочел, и Путин.

Это очень забавное чтение. Поразительна стилистика текста, в котором подписание… нового санкционного закона против России создает несколько последствий; тема возникает… как еще один способ поставить Трампа на место; что же касается антироссийской истерии, то она превращается в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это – новелла). Видно, что человек либо целый коллектив копирайтеров по-настоящему работали над словом. В отличие от многих других блогеров, которые постят невесть что, совершенно не заботясь о красоте слога.

Содержание образует с формой гармоничное единство. Премьер-министр РФ, потрясенный невиданным зрелищем – принуждением президента США к русофобии и подписанию антироссийского закона, – хоронит надежду на улучшение наших отношений с новой американской администрацией. Фиксирует полноценную торговую войну, объявленную России. Предрекает, что санкционный режим… будет сохраняться десятилетиями. Довольно долго перечисляя беды, которые принесли и еще принесут нам санкции, неожиданно сообщает, как бы подбадривая приунывших читателей: мы справимся. Логики тут ни на грош, но комическое и не предполагает логику. Напротив, чем абсурдней, тем веселей.

Между тем, если оценивать опубликованное в блоге как политическое высказывание, то за этой внешне клоунской выходкой второго человека в стране обнаруживается нечто весьма серьезное. Кстати, и не надо оценивать его текст с точки зрения людей нормальных, то есть от принятия решений отлученных и безответственных. Им, то есть нам, лишь бы поржать, что с нас взять. У правящего класса свои понятия о должном и недолжном, разумном и глупом, величавом и смешном. Строго следуя правилам, по которым живет российская элита, Дмитрий Анатольевич с помощниками никого из тех, кому адресовано послание, позабавить не желал и не позабавил. Он просто напомнил о своем существовании – и подчиненные, и высшее начальство выслушали его с каменными лицами. Пытаясь постичь сказанное и постигая.

Попробуем и мы.

Во-первых, далеко не каждый из российских чиновников может позволить себе столь глубокомысленную и смелую речь. Насчет того, что нашим отношениям с Америкой настал кирдык. А он, топ-чиновник, может себе позволить. Причем в безапелляционном тоне. Во-вторых, заговорить сурово о полноценной войне, пусть и торговой. В-третьих и в-главных, известить притихшее человечество, что это теперь вообще навсегда, ибо десятилетиями, которыми он измеряет наступившую холодную войну, исчисляется жизнь человека.

Все это Медведев изрекает как власть имеющий. И тут уж поневоле, услышав такое, любой читатель вспомнит, что блогер сравнительно недавно был первым лицом в государстве. Короче, не кто-нибудь, но экс-президент, ныне председатель правительства вельможно хмурит лоб и пророчит беды, что и в Москве, и в Вашингтоне должно быть воспринято с тревогой. Правда, именно вот это соединение вельможной хмурости с патриотической бодростью как раз и образует комический эффект у неподготовленного и склонного к зубоскальству читателя, но Дмитрию Анатольевичу плевать. Он не к нам обращается, а к ним. По-русски и по-английски.

Кроме того, Медведев, как с ним уже случалось в прошлом, туманно на что-то намекает, и это не может не заинтересовать буквально всех: и погруженных в дипломатические каверзы, и нас, лохов. Он ведь и раньше сетовал на несовершенство мира и затратную внешнюю политику Путина, информируя сограждан о глубочайшем кризисе и призывая самого Владимира Владимировича к сокращению расходов на оборону и безопасность. Это легко считывалось как бунт в тандеме, хотя и продуманный. Дескать, премьеру положено отвечать за экономику, вот он и отвечает, и ставит в известность, что денег нет, а вы держитесь за президента.

В эти дни тема получает развитие: денег нет и не будет, хотя, конечно, мы справимся. We will cope, да. А Трампа скоро снимут, поскольку у них там в Америке парламентарии обнаглели вконец. Творят что хотят, вон даже законы принимают, не спросив лидера нации.

Что говорить, это вызывает даже не смех, а хохот – у непосвященных, не причастных к искусству, не допущенных в храм большой византийской политики и сочиняющих свои колонки на злобу дня. У людей посвященных свежая запись в блоге Медведева вызывает совсем другие чувства, а также мысли. О некоторой панике в той части элиты, которую у нас причисляют к либеральной. О том, что утративший надежды на перезагрузку с Америкой Дмитрий Анатольевич довольно ловко напомнил о себе. О его амбициях и заявках если не на президентский пост, то на то, чтобы просидеть в кресле премьера до 2024 года.

Видно же, как он переживает за происходящее в мире и в стране, вмешиваясь во внутренние дела заокеанских сенаторов и конгрессменов. А выборы в России не за горами, и всякий голос будет учтен. В том числе голос, поданный лучшим, испытанным другом Путина.

Другой вопрос, как будет учтен и что в принципе собирается дальше делать тот, который уверенно, твердо, победоносно ведет Россию к ближайшей пропасти. Вроде ситуация в стране и мире такова, что пришло время давить либералов, начиная с самого смешного. Но это слишком предсказуемый шаг, а президент любит удивлять. Новое возвышение мятущегося Медведева при сохранении стопроцентных гарантий для нынешнего гаранта стало бы событием самым невероятным, но и закономерным на свой лад. Премьер делает все возможное, чтобы про него не забыли. Злопамятный Путин его не забудет.