Четверг, 3 августа 2017

Бард из города Дно Псковской области Борис Яковлев покинул Россию после возбуждения против него дела об экстремизме. Об этом он сам написал на своей странице “ВКонтакте”.

“Так сложились обстоятельства , что действовать было необходимо быстро и молча. Как сказал мой адвокат Дмитрий Динзе, даже независимые эксперты обнаружили в моих постах экстремизм, по которым было возбуждено уголовное дело фсбшниками. Срок корячился реальный, глядя на то, что происходит в РФ и как сажают людей просто ни за что. В добавок ко всему знакомые люди в МВД пробили базу и установили, что я уже невыездной из Северо-Западного региона, то есть любая попытка легального выезда и покупка билета – незамедлительный арест”,- написал Яковлев.

Еще во вторник Яковлев нелегально переправился в Стокгольм, а оттуда, в Хельсинки. В пятницу он сообщил, что находится в финском центре для беженцев. В ближайшее время ему предстоит собеседование с местными властями.

20 апреля Динзе сообщил “Граням”, что управление ФСБ по Псковской области предъявило Яковлеву обвинение по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета). “Яковлев вину не признал, от дачи показаний отказался, так как стороне защиты необходимо проанализировать материал, который вменяют подзащитному, – рассказал Динзе. – Подзащитному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде”.

По версии ФСБ, с 20 по 29 июня 2016 года Яковлев разместил на личной странице в социальной сети “ВКонтакте” пять материалов, в которых изложил свои идеи о ситуации и событиях в стране. Речь идет о текстах, начинающихся со слов “Про выборы”, “Мы свой лимит на революции уже исчерпали”, “Над головою карлика”, “Мне вот интересно”, “Читая новостную ленту”

20 марта 2017 года оперуполномоченный 1 отделения отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Псковской области старший лейтенант А. Филлипов написал рапорт – сообщение о преступлении. Он заявил, что в опубликованных текстах Яковлева имеются признаки преступления – публичные призывы к экстремизму в интернете.

Доцент кафедры педагогики и психологии Сибайского института Башкирского государственного университета Андрей Поминов в специально проведенном исследовании написал, что в публикациях “имеются психологические и лингвистические средства, направленные на побуждение неопределенного круга лиц к осуществлению экстремистских действий, направленных на насильственное изменение существующего государственного строя или на захват власти”.

В результате старший следователь следственного отдела УФСБ России по Псковской области, капитан юстиции И. Карпенков возбудил уголовное дело.

Яковлев известен авторскими песнями, которые он публикует на своем youtube-канале.

Песня Бориса Яковлева “Признание врага народа”: