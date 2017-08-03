Четверг, 3 августа 2017

Симоновский райсуд Москвы продлил на один год испытательный срок, назначенный лидеру Партии прогресса Алексею Навальному в связи с условным осуждением по “почтовому делу”. Об этом сообщает РАПСИ.

Таким образом, суд удовлетворил представление Федеральной службы исполнения наказаний. Представитель уголовно-исполнительной инспекции ФСИН Вера Лисичкина сообщила, что в 2015 и в 2016 годах Навальный по два раза пропускал обязательную регистрацию. По мнению представителя ФСИН, политик систематически не исполнял обязательство о явке на регистрацию и грубо нарушал условия отбывания наказания в виде условного осуждения.

Сам Навальный на заседании заявил, что доводы ФСИН о неявке на регистрацию уже получили оценку суда. Он напомнил, что ведомству неоднократно отказывали в продлении испытательного срока. Неявки на регистрацию Навальный объяснил поездками в отпуск и плохим самочувствием. Навальный подчеркнул, что не видит “никаких объективных причин для продления испытательного срока”, поскольку он трудоустроен, выполняет обязательства о явке на регистрацию и не ведет асоциальный образ жизни.

“Представление ФСИН преследует цель помешать реализации моего пассивного избирательного права и участию в выборах всех уровней”, – сказал Навальный. Он назвал процесс политическим.

29 июня чиновники уголовно-исполнительной инспекции явились к Навальному в спецприемник, где он отбывал 25-суточный административный арест за организацию протестной акции 12-го числа, и предупредили о возможности отмены его условного осуждения как по делу “Ив Роше”, так и по делу “Кировлеса”.

Согласно частям 4, 5 статьи 190 УИК (ответственность условно осужденных) наличие у лица, которому вынесен условный приговор, двух постановлений о привлечении к административной ответственности в течение года в пределах испытательного срока является основанием для обращения в суд с представлением о замене условного срока реальным.

Арест за акцию 12 июня стал для Навального вторым с начала года: ранее он получил 15 суток ареста за организацию первой антикоррупционной акции – 26 марта. Оба постановления об аресте уже вступили в законную силу после рассмотрения Мосгорсудом апелляций на них.

11 июля в Симоновском райсуде сообщили, что замначальника филиала № 15 уголовно-исполнительной инспекции столичного главка ФСИН обратилсся с представлением о замене Навальному условного срока три с половиной года по “почтовому делу” реальным заключением в колонии. Позже в суде заявили, что документ возвращена заявителю из-за нарушения в оформлении: представление не было подписано.

Однако в тот же день пресс-бюро ФСИН выступило с отрицанием самого факта обращения в суд с представлением об ужесточении наказания Навальному.

Ранее фсиновцы дважды обращались в суд с требованием заменить условный срок политику реальным. Первый раз речь шла о приговоре по делу “Кировлеса”, второй раз – о решении по делу “Ив Роше”. Оба раза – в мае 2015 и в августе 2016 года Люблинский райсуд Москвы представления отклонял, а Мосгорсуд оставлял отказы в силе.

В апреле, после ареста Навального за акцию 26 марта, фсиновцы направили в Симоновский райсуд представление о вынесении решения, которое бы обязывало политика не совершать административных правонарушений. Однако суд отказался принимать бумагу к рассмотрению.