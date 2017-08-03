Четверг, 3 августа 2017

В Якутии на шахте рудника “Мир” алмазодобывающей компании “АЛРОСА” произошла авария, сообщает Интерфакс. Остается неизвестной судьба 9 горнорабочих.

В пятницу в 16:30 местного времени (10:30 мск) произошел прорыв 200 тысяч кубометров грунтовых вод в рудник из карьера. Спустя несколько часов вода схлынула.

В момент аварии в шахте находился 151 человек.

Как сообщается на сайте “АЛРОСА”, по состоянию на 00:00 по местному времени (18:00 мск) на поверхность были подняты 142 шахтера. Поиски еще девяти человек продолжаются. С некоторыми из них установлена односторонняя связь.

Введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция, сообщили в компании. Все экстренные службы немедленно прибыли на место аварии, на объекте работают горноспасатели. В операции принимают участие более 100 человек, в том числе свыше 30 горноспасателей и подземных водолазов, а также более 10 единиц техники. В Мирный вылетели глава МЧС Владимир Пучков и президент “АЛРОСА” Сергей Иванов.

Пучков ввел в городе Мирный, где находится шахта, режим чрезвычайной ситуации. Все экстренные службы переведены на круглосуточный режим работы.

Среди поднявшихся на поверхность рабочих пострадавших нет.

В “АЛРОСА” заявили, что причиной затопления стало неконтролируемое увеличение притока воды из чаши отработанного карьера. Это произошло по причине “резкого ухудшения горно-геологических условий” и размыва вмещающих пород в карьере, пояснили представители компании. Там утверждают, что работы на руднике проводились с требованиями безопасности, шахта никогда не признавалась аварийной и добыча никогда не приостанавливалась из-за нештатных ситуаций.

С момента ввода рудника в эксплуатацию он постоянно сталкивался с проблемой водопритока. Объемы поступления технической воды значительно превышали запланированный уровень, что угрожало безопасности. 29 июля местные СМИ сообщали, что в связи с увеличением поступления воды на горизонте 320 метров руководство рудника “Мир” приняло решение об установке на горизонте дополнительных насосных агрегатов. Кроме того, было начато бурение дополнительных скважин в карьер “Мир” для организации перетекания воды по трубопроводам в главный водосборник на горизонте 210 метров.

В тот же день, 29 июля, “АЛРОСА” сообщала об обрушении породы на шахте рудника “Мир”, в результате которого был заблокирован в машине один из рабочих. Рудник работал в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Заблокированный рабочий был спасен и доставлен в городскую больницу.

Рудник “Мир” – первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии. Он был открыт в 1955 году, карьер имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году. С 2009 года добыча ведется только на подземном руднике. Сейчас на подземный рудник “Мир” приходится около 11 процентов добычи “АЛРОСА”.