Четверг, 3 августа 2017

Магистратский суд Вестминстера отказался выдать России бизнесмена Георгия (Егора) Шуппе, зятя покойного олигарха Бориса Березовского. Об этом сообщает Би-Би-Си.

По каким мотивам принято такое решение, пока неизвестно.

Российские правоохранители могут до 18 августа обжаловать отказ в экстрадиции.

Шуппе заочно арестован и объявлен в международный розыск российским судом с января 2015 года.

В феврале в Риме до рассмотрения российского запроса на экстрадицию был арестован проходящий по одному делу с Шуппе его бывший деловой партнер Михаил Некрич. В последние годы Некрич жил в Швейцарии, а поездку в Италию совершил, будучи уверенным, что “проблема снята и ему ничего не грозит”.

В России Шуппе и Некрича обвиняют в попытке хищения собственности магната Александра Минеева и организации его убийства в январе 2014 года. Минеев в 1990-е годы основал сети магазинов “Партия” и “Домино”, а в 2000-е переехал в Лондон и жил на доходы от коммерческой недвижимости. Бизнесмену принадлежал 21 объект недвижимости в Москве и Петербурге общей стоимостью в один миллиард долларов.

Сам Шуппе считает дело сфабрикованным и настаивает, что его преследуют по политическим мотивам.

Согласно фабуле дела, Шуппе, Некрич и еще несколько фигурантов попытались перерегистрировать помещения, которыми владел Минеев, на свои офшоры.

Узнав о проблемах с собственностью, Минеев вернулся из Британии, где провел больше 10 лет, в Россию и подал иски об аннулировании сделок со своей недвижимостью. Вскоре после этого, 21 января 2014 года, он был убит киллером в подмосковном Королеве.

Шуппе и Некрич стали фигурантами дела, когда про них на допросе рассказал еще один обвиняемый, Дмитрий Куриленко. Российские СМИ утверждали, что Куриленко представлялся генералом одной из разведслужб. Впоследствии Куриленко отказался от показаний против Шуппе и Некрича. “Коммерсант” писал, что Куриленко оговорил других фигурантов в надежде на сделку со следствием, однако ему было отказано. В дальнейшем в доказательство виновности Шуппе и Некрича следствие активно ссылалось на показания Куриленко, присовокупив к ним также аналогичные признания некого “анонимного свидетеля”.

В настоящее время все фигуранты дела, находящиеся в России, остаются под подпиской о невыезде или под домашним арестом. Кто сейчас контролирует недвижимость Минеева, неизвестно.

Шуппе был женат на дочери Березовского от первого брака с Ниной Коротковой. Сейчас Шуппе и Екатерина Березовская в разводе. Шуппе в течение некоторо времени был деловым партнером олигарха. В 1990-е предприниматель основал “Ситилайн” – это крупнейший по тем временам интернет-провайдер. Сейчас Шуппе занимается венчурными инвестициями.