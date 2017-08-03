Четверг, 3 августа 2017

Режиссер Алексей Учитель направил генпрокурору Юрию Чайке жалобу на ложные доносы на фильм “Матильда”. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Константина Добрынина.

В заявлении отмечается, что депутат Госдумы Наталья Поклонской спровоцировала кампанию по сбору подписей тех, чьи религиозные чувства якобы были оскорблены еще не вышедшим в прокат фильмом. В Генпрокуратуру были направлены “анонимные, фальсифицированные, содержащие заведомо ложные сведения и заранее “срежиссированные” обращения” противников картины.

Режиссер и его адвокат просят проверить эти обращения на предмет признаков ложного доноса и, в случае если подозрения подтвердятся, “привлечь каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности за совершенное правонарушение”.

Поклонская заявляет, что с ноября 2016 года по июнь 2017 года на ее имя поступило около 40 тысяч обращений противников фильма. Между тем, отмечается в заявлении режиссера, по данным статистики на портале приемной Госдумы, за 2016 год в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поступило 1739 обращений, а в этом году всего 573. При этом на обращениях отсутствуют отметки об их регистрации.

“Я вынужден был с адвокатским запросом обратиться в Государственную думу с целью проверки, не свидетельствует ли изложенное об умышленном необоснованном завышении депутатом количества обращений, поступивших к ней, а также не поступают ли к ней сфабрикованные анонимные “заявления”, – поясняет Учитель.

Во вторник движение “Сорок сороков” провело в центре Москвы “молитвенное стояние” противников фильма. В акции приняло участие около 500 человек. Поклонская предложила Учителю принять участие в мероприятии против его собственной картиныно сама на стояние не пришла.

С прошлой осени Поклонская подала на Учителя целый ряд доносов. Претензии единороски вызвал фильм режиссера “Матильда”, посвященный роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская заявляет, что “Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда”, а кроме того, картина оскорбляет “лиц, официально канонизированных”, в том числе Николая II. В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку “Матильды”.

22 июля Поклонская направила в Минкульт, Генпрокуратуру и МВД запрос о принятии мер “по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма “Матильда”. Под документом подписались 37 членов нижней палаты. “В приложение к данному запросу направила 100 тысяч обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств, – написала депутат. – Приложение с трудом уместили в 13 коробках”. Поклонская также приложила к документу информацию Счетной палаты о выделении создателям фильма государственного финансирования в сумме 280 миллионов рублей.