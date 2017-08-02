Среда, 2 августа 2017

(При посещении судоремонтного завода в Севастополе.)

Я лично не знаю ни одного такого человека, который бы даже задумывался, что есть люди, которые занимаются судостроительством. Для этого, естественно, нужна очень сильная информационная поддержка. Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства, судостроительства. Для этого нужно показать молодежи, что уверенность в завтрашнем дне есть, что это престижная работа, что это не считается чем-то, чего можно стыдиться. Нужно работать над инновацией, над модернизацией судозаводов. И я считаю, что основной задачей сейчас является пиар и информационная поддержка.

Елизавета Пескова, общественный деятель, дочь пресс-секретаря президента РФ

Валерий. Ну чего тут непонятного, мама? Товарищ Руденко – вожатый-производственник. Шофер. И его отряд изучает автомобильный мотор.

Новикова (понимающе). Ах, шофер. У моего мужа шофер Вася… Тоже очень приятный молодой человек. Вы с ним случайно не знакомы?

Сергей. Нет.

Новикова (заметив Костика). Костик?! А ты что тут делаешь? Неужели тоже изучаешь мотор?.. Ну, расскажи мне, что ты уже изучил?

Костик (хулиганит). Курбюратор изучил.

Новикова (улыбаясь). Очаровательно! Какие слова!.. Курбюратор!..

Валерий. Мама, не курбюратор, а карбюратор.

Новикова. Да, да, курбюратор.(Сергею, с детской непосредственностью.) Ничего не смыслю в технике…

Александр Хмелик. “Друг мой, Колька!”