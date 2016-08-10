Среда, 2 августа 2017

Судья подконтрольного России Севастопольского горсуда Василий Авхимов подтвердил приговор политзеку Владимиру Присичу, которого задержали по первому делу “украинских диверсантов”, но осудили к трем годам общего режима по обвинению в обороте наркотиков. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. Рассматривал ли Авхимов апелляционную жалобу политзека единолично или во главе судейской тройки, не уточняется.

Все заседание заняло около 20 минут. Присич участвовал в нем по видеосвязи из СИЗО-1 в Симферополе. После кратких речей самого политзека и его адвоката выступила прокурор. Сразу после этого, не предоставив осужденному последнего слова, Авхимов или коллегия удалились в совещательную комнату, а уже через 5 минут было оглашено отказное постановление.

Приговор вступил в силу. В течение 10 дней после получения на руки соответствующего уведомления политзек будет отправлен в колонию.

Присичу 34 года, он житель города Богодухов Харьковской области. Работал дальнобойщиком.

10 августа 2016 года водитель на своей фуре пересек украино-российскую границу и растаможил груз в Белгороде. Далее он, нарушив украинские законы, въехал в аннексированный Крым через Кубань.

Утром 13 августа Присича задержали в Севастополе. У него изъяли все вещи, после чего, надев на голову мешок, привезли в Симферополь и там пытали током, требуя признаться на камеру в шпионаже. Под пытками украинец сделал такое признание. Вечером того же дня Присича вернули в Севастополь и там достали из его машины пакеты с марихуаной общим весом 500 граммов.

На другой день следователь ФСБ С. Кулаков предложил задержанному подписать явку с повинной по делу о наркотиках, угрожая в противном случае обвинением в шпионаже. Дать признательные показания Присича убеждал и назначенный адвокат Арман Петросян. Текст явки был написан самим Кулаковым. После того как Присич заверил бумагу своей подписью, следователь разрешил ему связаться с родственниками.

Между тем неделю с лишним спустя, 21 августа, “Россия-1″ продемонстрировала сюжет с признанием Присича в шпионаже. В своих показаниях дальнобойщик сообщил, что в середине января 2016-го был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины на погранпункте “Гоптовка” в Харьковской области, на границе с Белгородской областью России. Задачей, заявил Присич, ему поставили сбор информации о передвижении военной техники по территории аннексированного Крыма. С января по август, согласно показаниям арестованного, он побывал на полуострове восемь раз.

Присич также рассказал, что 9 августа, то есть уже после задержания в Крыму “диверсантов” Евгения Панова, Андрея Захтея и Редвана Сулейманова, куратор из ГУР на встрече в Харькове поручил ему “перевезти нелегально на территорию РФ коробочку размером 60 на 60 и на 30 сантиметров”. Как утверждалось в сюжете “России-1″, дальнобойщик прибыл в окрестности села Суворово Красноперекопского района, рядом с КПП “Армянск” на границе региона с континентальной Украиной. Как можно было заключить из репортажа, там его вместе с рядом других “диверсантов” и задержали, причем при задержании погиб подполковник ФСБ Роман Каменев.

В дальнейшем родственники Присича заключили договор с независимыми адвокатами. После этого политзек отказался от своей явки с повинной.

Как отмечает КПГ, адвокат Петросян фигурировал как защитник по назначению и в других политических делах, сфабрикованных в Крыму. В частности, он представляет фигуранта второго дела “украинских диверсантов” Дмитрия Штыбликова. Родственники Штыбликова пытались отказаться от услуг Петросяна, однако ФСБ вынудила политзека согласиться на этого адвоката. В середине мая нынешнего года стало известно, что Штыбликов пошел на соглашение с прокуратурой.

К такому же решению Петросян в прошлом году склонял и Присича.

Во время разбирательства по делу о наркотиках, продолжавшегося с декабря прошлого года в Гагаринском райсуде аннексированного Севастополя, Присич настаивал, что не виновен ни в шпионаже, ни в перевозке наркотиков. Он сообщил реальную историю своего задержания в Крыму, а в последнем слове подчеркнул, что дело о наркотиках ФСБ сфабриковала, после того как первоначально вменявшееся ему обвинение в шпионаже полностью развалилось.

Ряд свидетелей подтвердили показания Присича в процессе.

Несмотря на это, 18 мая нынешнего года судья Павел Крылло вынес подсудимому обвинительный приговор по части 2 статьи 228 российского УК (незаконные хранение и транспортировка наркотиков в крупном размере). При этом Присич получил минимальный срок, предусмотренный кодексом.

Летом стало известно, что здоровье политзека резко ухудшилось. 20 июня у Присича онемела часть головы и началось кровотечение из носа; заключенный потерял сознание. В медчасти СИЗО больному провели амбулаторное обследование, по итогам которого дали пирацетам – препарат, нормализующий кровообращение сосудов головного мозга.

Родные Присича высказывали опасения, что у него случился микроинсульт. Адвокаты заявили, что подадут ходатайство об обследовании политзека в стационаре. Добились ли юристы обследования, не сообщалось.