Понедельник, 31 июля 2017

В Пентагоне и Госдепе США разработали план поставок вооружения Киеву, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском военном ведомстве и двух неназванных дипломатов.

По сведениям издания, речь идет о противотанковых ракетах и другом оборонительном вооружении. Источники WSJ подчеркивают, что оружие предназначено для сдерживания “агрессивных действий Москвы”.

В то же время в Белом Доме изданию сообщили, что никакого решения по плану поставок оружия пока не принято. Как пояснил источник в администрации, на совещании у президента по российскому вопросу, которое состоялось на прошлой неделе, этот план не упоминался. Дональд Трамп не проинформирован об этом, и его позиция по поводу поставок оружия Украине неизвестна.

26 июля спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что прекращению конфликта в Донбассе могут способствовать поставки Киеву оборонительного вооружения, в том числе противотанкового. Уолкер считает необходимым “показать русским силу”.