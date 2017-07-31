Понедельник, 31 июля 2017

Николай II был одним из самых больших гуманистов… он многих революционеров, которые стали впоследствии большевиками, не повесил. Из-за чего они и расплодились как черви. Он бы мог хорошенько пройтись по ним купоросом, но он был очень гуманным правителем. Поэтому появились всякие Ленины с найденными на Невском проспекте девушками Крупскими и прочие мерзкие Зиновьевы, Володарские, Каменевы и Троцкие. Если бы Николай был кровавым, то родственники многих нынешних либералов висели бы на реях как предатели родины еще в начале XX века. Вся эта революционная шушера была бы повешена, а страна не погрузилась бы во мрак красного террора и безумия.

Виталий Милонов, депутат Госдумы

Коснувшись ошибок Ивана Грозного, Иосиф Виссарионович отметил, что одна из его ошибок состояла в том, что он не сумел ликвидировать пять оставшихся крупных феодальных семейств, не довел до конца борьбу с феодалами, – если бы он это сделал, то на Руси не было бы смутного времени… И затем Иосиф Виссарионович с юмором добавил, что “тут Ивану помешал бог: Грозный ликвидирует одно семейство феодалов, один боярский род, а потом целый год кается и замаливает грех”, тогда как ему нужно было бы действовать еще решительнее!..

Николай Черкасов. “Записки советского актера”