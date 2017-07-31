Понедельник, 31 июля 2017

Несколько чеченских гомосексуалов объявлены кадыровцами в розыск как сторонники “Исламского государства”. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии” со ссылкой на сотрудников двух правозащитных организаций, занимающихся эвакуацией представителей ЛГБТ-сообщества из Чечни.

Как пояснил один из собеседников издания, это делается, чтобы лишить гомосексуалов возможности эмигрировать из России.

Так, на днях, рассказал правозащитник, в розыск была объявлена девушка-лесбиянка, сбежавшая из дома из-за конфликта с родственниками. Кадыровцы заявили, будто она выехала в Сирию. “Камеры наблюдения засняли ее в одном из аэропортов России, когда она туда прилетела, – заметил собеседник издания. – Но нет никаких доказательств, что она уехала за границу, тем более в Сирию”. Правозащитник подчеркнул, что “ни в какую Сирию девушка не собиралась, она вообще далека от религии”.

Другой общественник рассказал, что кадыровцы также являются домой к родителям геев и требуют написать заявления о том, что их дети уехали на войну в Сирию. “Скорее всего, – предположил собеседник издания, – это рассчитано на то, чтобы люди, не желающие жить в тех условиях, никуда не уезжали. Потому что, как правило, одним сообщением об уходе в Сирию дело не заканчивается. Проблемы начинаются у всей его семьи, их начинают дергать кадыровцы”.

Накануне появился совместный доклад Российской ЛГБТ-сети и журналистки “Новой газеты” Елены Милашиной, в котором сообщалось, что гомосексуалы и бисексуалы в Чечне страдают не только от кадыровцев, но и от собственных родственников. Рассказывалось, что представители ЛГБТ-сообщества подвергались пыткам со стороны членов своих семей, а несколько десятков человек были убиты своими родственниками.

Расправы, говорилось в докладе, были спровоцированы высокопоставленными чеченскими чиновниками. Они гарантировали родственникам, что те не понесут ответственности, если “решат смыть позор с семьи кровью”.

Также в публикации приводились новые свидетельства жестоких пыток гомосексуалов кадыровцами.

За последние месяцы, отмечалось в публикации, активисты Российской ЛГБТ-сети вывезли из Чечни и соседних регионов Северного Кавказа в Центральную Россию 64 человека и разместили их в шелтерах – безопасных жилищах.

Всего в Чечне было три волны похищений гомосексуалов, говорилось в докладе. Первая прошла в декабре 2016 – феврале 2017 года, вторая – с марта по май, до начала рамадана, третья продолжается со дня окончания рамадана в июне до сих пор.

Первые публикации о преследованиях и убийствах гомосексуалов в Чечне появились в СМИ в начале апреля. Они вызвали заметный международный резонанс. В защиту геев на личных встречах с Владимиром Путиным выступали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров упорно отрицает как факты пыток и убийств гомосексуалов, так и само наличие представителей ЛГБТ в регионе. Со своей стороны, СКР также заявлял, что не нашел доказательств преследования гомосексуалов в Чечне.