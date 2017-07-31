Понедельник, 31 июля 2017

Сочинский национальный парк… оказался в центре кадрового скандала. Минприроды без объяснения причин уволило директора нацпарка Николая Пеньковского… На его место министр Сергей Донской назначил Дарью Филиппову, журналиста и декоратора по образованию… Экологи уверены, что госпожа Филиппова получила должность, поскольку, по их данным, приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

“Коммерсант”

В их районе жил человек по имени Фануччи… Говорили, что он работает на “черную руку”, одну из ветвей мафии, и занимается шантажом лавочников… Несколько лавочников платили ему незначительные суммы… Фануччи вошел компаньоном к Абандандо… Потом он привел в лавку одного из своих племянников, и Вито Корлеоне остался без работы.

Марио Пьюзо. “Крестный отец”