Понедельник, 31 июля 2017

Житель Новосибирска в ночь на вторник изрубил топором памятник Николаю II и цесаревичу Алексею, установленный на территории местного собора Александра Невского. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Как сообщается, 32-летний гражданин, имя которого не уточняется, приставил к памятнику лестницу, взобрался по ней и несколько раз ударил монумент топором.

Голова статуи наследника Алексея повреждена. Эту часть памятника закрыли тканью. Статуя Николая II не пострадала. Позже, однако, был накрыт весь монумент.

Мужчину задержал и доставил в полицию проезжавший мимо наряд вневедомственной охраны.

Вечером РИА “Новости” передало, что полиция возбудила против задержанного дело по части 1 статьи 214 УК (вандализм), предусматривающей до трех месяцев ареста. От дачи показаний подозреваемый отказывается.

Памятник Николаю II и Алексею был открыт в городе 16 июля по инициативе Новосибирской епархии РПЦ к 99-й годовщине расстрела царской семьи.