Понедельник, 31 июля 2017

Интерпол прекратил инициированный Россией розыск лидера арт-группы “Война” Олега Воротникова (Вора). Как сообщается на сайте “Свободная “Война”, об этом юристам группы сообщили в международной полицейской организации.

Претензии России к Воротникову были сочтены политически мотивированными.

Карточка лидера “Войны” удалена с сайта организации.

В июле 2011-го Дзержинский райсуд Петербурга заочно арестовал Воротникова по делу о нападении на полицейских с мочой во время акции Стратегии-31 в марте того же года. После этого Россия обратилась в Интерпол с запросом о международном розыске активиста. Однако, отмечает “Свободная “Война”, запрос был в нарушение правила: Интерпол обязывает представить веские доказательства того, что разыскиваемый находится за пределами страны, объявляющей его в розыск. Между тем Воротников весь 2011 год скрывался в России, а в Европу, как утверждается, выехал лишь в следующем году, причем известно об эмиграции Вора и других активистов “Войны” стало лишь в марте 2013-го.

После этого Россия подала в Интерпол новый запрос. Всего Воротникову инкриминированы три эпизода хулиганства (статья 213 УК), а также оскорбление и применение неопасного насилия к представителю власти (статьи соответственно 319 и 318). Помимо нападения с мочой активисту вменяют проведение акций “Дворцовый переворот” и “Менто-ауто-да-фэ, или Ебаный Прометей”. Первая из них состоялась в сентябре 2010 года – тогда активисты “Войны” перевернули несколько милицейских машин. Вторая прошла в ночь с 31 декабря 2011 на 1 января 2012 года – был подожжен автозак, стоявший у отдела полиции.

По новому запросу Воротников в сентябре 2016 года был арестован в Праге. Однако в дальнейшем эмигранта освободили под подписку о невыезде. Генпрокуратура России как минимум дважды обращалась к Минюсту Чехии с требованием выдать Воротникова; о последнем запросе стало известно 14 июля нынешнего года.

Между тем министр юстиции Чехии Роберт Пеликан в начале прошлого месяца лично заверил эмигранта, что не допустит его выдачи в Россию.

Как отмечается, до прибытия в Чехию Воротников трижды арестовывался властями европейских стран по запросу России. 27 июля 2014 года его арестовали в Венеции, а 20 и 29 марта 2016-го – в Базеле. Однако в итоге всякий раз Россия получала отказ в выдаче лидера “Войны”.

В апреле 2014 года Воротников отказался от участия в амстердамском фестивале Openborder, сославшись на “антироссийскую” позицию его организаторов. Недовольство эмигранта вызвал следующий пассаж из пресс-релиза мероприятия: “Россия осуществила вооруженную интервенцию в Крым, Украина. И независимые медиа в России в настоящее время закрыты или поменяли свои направления (“Дождь”, Лента.Ру и др.). Информация внутри России все больше и больше направлена в сторону политической пропаганды, цензуры и тотального информационного контроля, как во времена железного занавеса”.