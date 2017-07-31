Понедельник, 31 июля 2017

В Мособлсуде, где продолжается процесс “банды GTA”, членов которой обвиняют в убийствах автовладельцев в Подмосковье, случилась перестрелка. Об этом сообщает “Московский комсомолец”.

Инцидент произошел около 13:30. По информации ТАСС, стрельбу открыли пятеро подсудимых по делу, сумевших разоружить конвой в лифте.

Ответной стрельбой трое преступников убиты, передает агентство. Двое других, пишет Лента.Ру, ранены и находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как передает Интерфакс со ссылкой на адвоката Софью Рубасскую, всего прозвучало не меньше 20 выстрелов.

По данным РИА “Новости”, ранены двое судебных приставов. Один из них уже доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести; теперь медики готовятся принять раненую женщину-пристава. Рубасская сообщала Интерфаксу, что эта пострадавшая “была вся в крови”.

Между тем Лента.Ру передает, что раненый мужчина-силовик – не пристав, а конвоир. У него ранение в плечо.

Люди из здания суда были эвакуированы; все заседания отложили. Однако уже после 15 часов в суде сообщили, что работа учреждения возобновлена.

Вечером на сайте Мособлсуда появилось сообщение об инциденте. Как утверждается, по окончании в 13 часов очередного заседания, проходившего на четвертом этаже суда, пятерых из девяти подсудимых отвели в лифт, и там они напали на своих конвоиров – двух полицейских. Преступники отобрали у силовиков пистолеты, а самих полицейских взяли в заложники и вывели в зал, находившийся на третьем этаже.

Там, утверждают в суде, находились другие полицейские, а также силовики из Росгвардии. Они преградили преступникам путь. Тогда те открыли стрельбу на поражение, тяжело ранив одного из росгвардейцев. Ответным огнем были убиты Абдумуким Мамаджонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов; последний из них – брат погибшего при задержании в 2014 году Ибайдулло Субханова, который считается главарем “банды GTA”. Ранения получили Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов.

Остальные четверо подсудимых – Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Шерозджон Кадиров – во время нападения еще оставались в зале суда на четвертом этаже и в инциденте не участвовали.

Что касается конвоиров, взятых в заложники, то они, согласно сообщению Мособлсуда, получили “телесные повреждения”.

О раненой женщине-приставе в публикации не упоминается.

Фигурантам дела “банды GTA” в зависимости от вменяемой каждому роли инкриминированы 17 убийств, а также бандитизм, разбой, незаконный оборот и незаконное изготовления оружия и похищение документов. Обвиняемые признали вину частично. Процесс в Мособлсуде продолжается с августа 2016 года.