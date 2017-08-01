Вторник, 1 августа 2017

На шахте имени Капустина ГП «Лисичанскуголь» рабочие выступают с протестом из-за задержки заработной платы. Протестующие отказываются подниматься на поверхность и покидать пределы шахты. При этом, как сообщают новости Украины онлайн, в своих соцсетях Михаил Волынец пишет: 54 горняка отказываются подниматься на поверхность и выдвигают ряд требований, одним из которых является доступ к передовым телеканалам. Задержка оплаты труда началась 2 года назад. На шахте в рабочем состоянии действуют лишь вентиляция и отлив. Долги по зарплате составляют трехмесячный фонд в размере 96 миллионов гривен, ежемесячный же фонд на упомянутой разработке равняется 32 миллионам.

Вероятность забастовок на других шахтах

Ситуация с забастовками может повториться на схожих предприятиях страны. В соседних регионах имеются такие же проблемы. Если в ближайшее время не погасятся задолженности, то различные регионы захлестнет очагами волнений, что может вылиться в трагедию. Шахта не является безопасным местом, и среда, в которой находятся бастующие долгие часы, пагубно воздействует на психическое и физиологическое здоровье людей.

Выход из сложившейся ситуации может явиться из госбюджета. Как стало известно, накануне было выделено около 270 миллионов гривен на поддержание горной промышленности. Новости Украины онлайн сообщают, что Волынец выразил надежду, что эти деньги пойдут на погашение обязательств перед горняками.

Администрация шахты выступила с предложением о выплатах рабочим в размере двух третьих ставки. Профсоюз горняков призывает не соглашаться, а ожидать оплаты на время протеста составляющей среднюю заработную плату. Профсоюз предлагает добиваться поднятия заработной платы, что адекватно подорожанию продуктов и квартплаты, не упуская из вида общую зыбкость украинской валюты.

Забастовки Кривого Рога

Случаи с подобными забастовками в стране встречаются довольно часто. Так, новости Украины онлайн передавали, что шахтеры сразу трех предприятий Кривого Рога бастовали, требуя повышения заработной платы. Происходило это в мае и забастовки проводимые рабочими и их семьями привели к ощутимым потерям из-за задержки отгрузки. Под удар попала компания «Арселор Миттал Стил», чьи железные пути были перекрыты бастующими. Шахтеры оставались под землей на протяжении суток без еды и воды. Всего же на акцию протеста вышло около 300 людей.

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