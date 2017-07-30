Воскресенье, 30 июля 2017

Судья Железнодорожного райсуда Барнаула Владимир Сенченков приговорил 42-летнего повара Урмонджона Идрисова к году общего режима по обвинению в членстве в “Таблиги джамаат”. О приговоре, вынесенном еще 26 июля, в понедельник сообщило Regnum со ссылкой на алтайское краевое УФСБ.

Подсудимый был объявлен виновным по части 1.1 статьи 282.2 УК (вовлечение в деятельность экстремистской организации). Он получил срок существенно ниже нижнего предела – кодекс по такому обвинению предусматривает от 4 до 8 лет колонии.

Судья по имени, Идрисов – этнический узбек. Исламский календарь из материалов его дела, фотография которого опубликована Regnum, также написан на узбекском языке; в деле есть и брошюра на казахском. О задержании повара стало известно в октябре прошлого года. Как передавал “Интерфакс-Религия”, совместная “спецоперация” ФСБ и полиции проводилась “одновременно по четырем адресам возможного нахождения подозреваемого”. Задержанного отправили в СИЗО.

Согласно фабуле дела, в мае 2015 года Идрисов арендовал в одном из барнаульских кафе помещение, в котором обустроил молельную комнату. Там он, заявляли силовики, вел на еженедельных собраниях пропаганду идей “Таблиги джамаат”. РИА “Новости” позже – также со ссылкой на УФСБ по Алтайскому краю – передавало, что “вовлечь” в деятельность организации повар пытался не только местных жителей, но и новосибирцев.

Подчеркивалось, что Идрисов соблюдал меры конспирации и требовал того же от других верующих.

На следствии арестованный, заявляло ФСБ, дал “исчерпывающие признательные показания”.

В суд дело поступило 3 февраля. Процесс продолжался с 28-го числа того же месяца и занял около полутора десятка заседаний.

“Таблиги джамаат” (урду Общество распространения веры; ар. “Джамаат ат-таблиг”) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

В России “Таблиги джамаат” с 2009 года находится под запретом. За рубежом эта организация с 2006-го запрещена в Таджикистане, а с 2013-го – в Казахстане. Попытки запретить “Таблиги джамаат” много лет предпринимаются в Киргизии, однако до сих пор они успехом не увенчались.

За последние годы в ряде регионов России, в том числе в Москве, Татарии и Башкирии, был возбужден целый ряд дел против граждан. Фигуранты некоторых дел получили реальные сроки, причем более длительные, чем у Идрисова.