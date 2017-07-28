Пятница, 28 июля 2017

Не стройте для себя иллюзий, что с организациями и с фанатиками можно справиться с помощью защиты прав человека и даже с помощью обыкновенного цивилизованного правосудия… защита прав человека как идея была придумана коммунистами, была придумана леваками с целью подрыва основ буржуазного общества… Прототипом такого процесса, прототипом того, почему с помощью правовой процедуры нельзя справиться с террористами, был в свое время в Америке процесс Сакко и Ванцетти… Я вам напоминаю, что после мюнхенской Олимпиады 1972 года даже Израиль создал отряды для внесудебных расправ. Да, один из этих отрядов, мы знаем, промахнулся, они убили не того человека… Вы будете смеяться, судебные ошибки тоже часто бывают… И я бы с большим удовольствием относилась к теории, согласно которой… вину всякого террориста надо устанавливать в суде, если бы я не видела практическое применение этой теории на судах, подобных суду над Сакко и Ванцетти.

Юлия Латынина, публицистка

- Все равно… все равно таких… по-моему, надо кончать всеми способами. Прямо немедленно кончать… Убийство за убийство. Я бы даже и разбираться не стал…

- Видишь, Серега, – трогает его за колено Жур, – это вот они, Фриневы, не разбирались… А мы представляем здесь наше государство. Оно нас обязало разбираться…

- Но ведь сказано: карающий меч революции, – напоминает Зайцев…

- Меч, ведь он очень острый, Серега… Особенно если он карающий. С ним требуется большая осторожность. Очень большая осторожность. Нам наша партия на это прямо указывает…

- Но партия не указывает, что надо нюнькаться со всякими отравителями, – возражает Зайцев. – Когда я еще хотел поступить в уголовный розыск, у меня было такое представление, что здесь сразу кончают. Берут и сразу в случае чего… кончают…

- Тогда ты ошибся, Зайцев, – вдруг останавливается Жур и смотрит на Зайцева в упор… – Тогда тебе всего лучше было пойти в палачи…

Павел Нилин (1908-1981), русский советский писатель. “Испытательный срок”