Суббота, 29 июля 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, назвал подделкой свою анкету на получение паспорта, опубликованную депутатом от “Блока Петра Порошенко” Владимиром Арьевым. “Я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не моя анкета”, – написал Саакашвили в Фейсбуке.

Саакашвили потребовал провести графологическую экспертизу опубликованной Арьевым анкеты. По словам экс-губернатора, речь идет об уголовном преступлении.

Арьев в ответ заявил, что анкету за Саакашвили заполняли помощники. “Выяснилось, анкету в миграционную службу (из которой материалы пошли в администрацию президента) готовили и подавали его помощники, а не он сам. Еще и задним числом оформляли, – написал депутат. – И если подпись не Саакашвили, то встает новый, еще более актуальный вопрос: гражданство было дано на основании фальшивых документов? А это уже серьезнее, чем просто ложь в анкете”.

В четверг Арьев выложил на своей ФБ-странице фотографию анкеты, которую предположительно заполнял Саакашвили в 2015 году при получении гражданства Украины. В документе указано, что соискатель гражданства не находится под следствием или судом в других странах и осведомлен о том, что в случае сообщения недостоверных сведений или предоставления фальшивых документов может лишиться гражданства.

В субботу Саакашвили пообещал обжаловать лишение гражданства в суде.

Указ о лишении гражданства был подписан в среду. В Государственной миграционной службе Украины уточнили, что в анкете соискателя Саакашвили сообщил “неверные сведения”. Он написал, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами, тогда как в действительности на родине он на тот момент был заочно арестован.

Саакашвили получил украинский паспорт 29 мая 2015 года, а уже на другой день был назначен губернатором Одесской области. 7 ноября 2016-го он ушел в отставку с этого поста, обвинив Порошенко в поддержке двух одесских коррупционных кланов.