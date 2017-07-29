Суббота, 29 июля 2017

Фигурант челябинского дела “Хизб ут-тахрир” Ринат Галиуллин не смог выйти на свободу после отбытия пятилетнего срока, поскольку против него возбужили новое дело. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на жену политзека Эльвиру Халинову.

Как рассказала Халинова, Галлиулина должны были 28 июля выпустить из лечебного исправительного учреждения №3 Саратовской области, где политзек отбывал наказание. Однако этого не произошло. К зданию колонии подъехала машина, из которой вышли некие люди в штатском, некоторые из них снимали происходящее на видеокамеру.

Позже Халиновой позвонил следователь и сообщил, что против ее мужа открыто новое дело по части 2 статьи 205.2 УК (участие в деятельности террористической организации). По новому делу Галлиулину грозит от десяти до двадцати лет колонии.

Где именно сейчас находится политзек, этапировали ли его куда-то из колонии, Халинова не уточнила.

Согласно постановлению о возбуждении дела, Галиуллин в колонии якобы проводил “коллективные и индивидуальные беседы” с другими осужденными и пытался вовлечь их в деятельность “Хизб ут-тахрир”.

В ноябре 2013 года Челябинский облсуд приговорил Галиуллина к шести годам шести месяцам лишения свободы по делу южноуральской ячейки “Хизб ут-тахрир”. Политзеку вменили часть 1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности), часть 1 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) и часть 1 статьи 30 – статью 278 УК (приготовление к насильственному захвату власти).

Позже Верховный суд снизил политзеку срок до пяти лет.

Остальные фигуранты дела – Вадим Насыров, Ринат Идельбаев, Марат Базарбаев и Рушат Валиев – получили по шесть лет строгого режима. Им предъявляли те же обвинения, что и Галиуллину, кроме статьи 282.1, по которой вменяли часть 2 (участие в экстремистской организации).

Дела против Галиуллина и еще четырех челябинцев – членов “Хизб ут-тахрир”: 36-летнего Насырова, 37-летнего Идельбаева, 41-летнего Марата Базарбаева, 35-летнего Валиева были возбуждены в мае 2011 года. Первоначально все фигуранты находились под подпиской о невыезде, однако в июле 2012 года после новых обвинений в насильственном захвате власти их взяли под стражу.

Правозащитный центр “Мемориал” признал всех фигурантов челябинского дела “Хизб ут-тахрир” политзаключенными. По мнению правозащитников, фигурантов дела преследовали за отсутствующее правонарушение.

До этого Галиуллина уже дважды, в 2005 и 2007 годах, судили по части 2 статьи 282.1 за вовлечение челябинцев в деятельность “Хизб ут-тахрир”. В первый раз политзек получил год условно, во второй – год три месяца колонии-поселения.