Суббота, 29 июля 2017

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете средств обхода блокировок сайтов. Об этом сообщает Интерфакс. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

21 июля закон был принят в третьем чтении Госдумой. В прошлый вторник его одобрил Совет Федерации.

Инициатива была внесена в Госдуму 8 июня. Закон обязывает владельцев анонимайзеров и VPN самостоятельно ограничивать доступ своих пользователей к ресурсам из реестра запрещенных, иначе самим сервисам угрожает блокировка. Также, согласно документу, поисковики должны будут удалять ссылки на запрещенные сайты из выдачи. Тем же законом упраздняется введенный в августе 2014 года “реестр блогеров” и отменяются все связанные с ним ограничения.

Закон вступает в силу с 1 ноября.

Также в нижнюю палату парламента были внесены поправки в КоАП, о штрафах для поисковиков за неудаление ссылок на запрещенные сайты, а также для граждан и юридических лиц – владельцев анонимайзеров. Эти поправки пока не рассматривались Госдумой.

Кроме того, Путин подписал закон о регулировании мессенджеров. Документ прошел через Госдуму и Совет федерации одновременно с законом об анонимайзерах.

Согласно закону пользователи этих сервисов должны в обязательном порядке проходить идентификацию. Через мессенджеры запрещается передавать “информацию, распространяемую с нарушением законодательства”. Администрация сервиса обязана по требованию государства блокировать пересылку таких сообщений. Кроме того, органы власти получают право блокировать пересылку сообщений “в случаях и порядке, которые определены правительством”. Таким образом, можно будет запретить распространение через мессенджеры абсолютно любой информации.

В законе имеется положение об обязанности владельцев мессенджеров рассылать всем пользователям официальные сообщения от государственных органов.

Те сервисы, которые не будут исполнять требования закона, операторы связи должны будут заблокировать на основании судебных решений.

23 июня директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников на правительственном часе в Госдуме попросил депутатов ускорить принятие нескольких законопроектов, в том числе о критической информационной инфраструктуре, о мессенджерах и об анонимайзерах.

“Репортеры без границ” назвали эти законы “гвоздем в крышку гроба” свободного интернета в России.