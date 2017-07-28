Пятница, 28 июля 2017

Еврокомиссия начала штрафную процедуру в отношении Польши. Властям страны направлено формальное письмо о нарушении европейского законодательства из-за происходящей в стране судебной реформы, говорится в пресс-релизе ЕК.

ЕК выражает обеспокоенность в связи с тем, что предоставленное министру юстиции право продлевать мандат судей, достигших пенсионного возраста, а также увольнять и назначать председателей судов, подрывает принцип несменяемости судей. Кроме того, нарушается гендерное равенство из-за разного возраста выхода не пенсию судей мужчин и женщин.

У польских властей есть один месяц, чтобы ответить на письмо. При этом в Еврокомиссии приглашают польские власти к диалогу по вопросы верховенства права и несменяемости судей. “Верховенство права является одной из общих ценностей, на которых основан Европейский союз”, – подчеркивается в документе.

В случае, если компромисс не будет достигнут, Еврокомиссия может наложить на Польшу штрафы.

Судебная реформа в Польше была инициирована правящей партией “Право и справедливость”. 20 июля Сейм принял три закона, согласно которым Верховный суд Польши переходит в подчинение Министерству юстиции. Глава Минюста получает право назначать судей окружных и апелляционных судов без согласования с представителями судебных органов. Верховный суд расширяется с девяти судей до 15. Кроме того, меняется порядок формирования Национального судебного совета — конституционного органа, который гарантирует независимость судов. Его членов будет выбирать парламент, а не судейское сообщество, как сейчас.

Эти законопроекты были раскритикованы представителями Евросоюза, а польская оппозиция организовала массовые протесты.

Президент Польши Анджнй Дуба ветировал два из трех законопроектов. Однако он подписал тот, который дал Минюсту право назначать председателей судов общей юрисдикции без согласования с судебными властями.

Придя к власти в 2015 году, национально-консервативное правительство Польши, возглавляемое партией “Право и справедливость”, провело ряд спорных реформ. Так, в конце 2015 года, был принят закон, ограничивающий полномочия Конституционного суда, а в начале января 2016-го – закон, позволяющий правительству принимать кадровые решения по назначению руководства в общественно-правовых теле- и радиокомпаниях.

В мае 2016 года в Варшаве прошла массовая антиправительственная демонстрация, в которой, по данным городских властей, приняли участие около 240 тысяч человек. Участники акции, проходившей под лозунгом “Мы находимся в Европе и останемся в Европе”, выступили против спорных законодательных инициатив правительства, которые, по их мнению, подрывают демократические процессы в стране.