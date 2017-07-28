Пятница, 28 июля 2017

Группа ученых направила в Министерство образования и науки апелляцию на первое в России решение о присвоении ученой степени по теологии, сообщает “Новая газета”. Защита прошла 1 июня.

Заявление подписали заведующий лабораторией Института проблем передачи информации РАН Юрий Панчин, ведущий научный сотрудник НИИ физико-химической биологии МГУ Владимир Алешин, ведущие научные сотрудники Палеонтологического института РАН Александр Кузнецов и Дмитрий Щербаков. По их мнению, речь идет не о науке, а о распространении влияния РПЦ с использованием административного ресурса.

Авторы апелляции указывают на ряд нарушений, допущенных при защите. В заявлении отмечается, что приказ Минобрнауки, позволяющий присуждать степень “кандидат теологи”, вступил в силу уже после защиты. Таким образом, объединенный диссертационный совет по теологии, в котором прошла защита, мог присуждать степени лишь по историческим или философским наукам.

Кроме того, заключение диссовета и список его членов были опубликованы не в положенный десятидневный срок, а лишь 21 июня. Еще одним нарушением ученые сочли недопуск на защиту тех, кто хотел принять участие в обсуждении, и журналистов

В марте прошлого года ректоры МГУ Виктор Садовничий, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимир Мау и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев, а также ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) подписали соглашение о создании на базе их заведений объединенного диссертационного совета по специальности “теология”.

Это первый в современной России диссертационный совет по теологии. Его образование стало возможным после решения президиума Высшей аттестационной комиссии, которая 12 октября 2015 года признала богословие научной специальностью.

1 июня в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. Кирилла и Мефодия декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор богословия протоиерей Павел Хондзинский представил диссертационную работу на тему “Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского”.

Защита продолжалась около четырех часов. Зал общецерковной аспирантуры не смог вместить всех желающих. Дискуссия оппонентов развернулась вокруг того, может ли личный опыт веры и жизни богослова быть использован при написании научной работы. Среди критиков было много представителей естественных наук. Диссовет принял решение о присуждении Хондзинскому ученой степени.