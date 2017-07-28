Пятница, 28 июля 2017

Президент Владимир Путин помиловал осужденных по “шпионским” делам жительниц Сочи Марину Джанджгаву и Анник Кесян. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Они вступят в силу через десять дней после опубликования.

О судьбе Инги Тутисани, осужденной к шести годам по аналогичному делу, ничего не сообщается. Защиту всех троих ведут адвокаты “Команды 29″.

58-летняя Кесян до ареста жила в сочинском районе Адлер. Около 2007 года она отправила несколько эсэмэсок знакомому гражданину Грузии. Согласно фабуле дела, он был сотрудником грузинской разведки. Между тем единственное доказательство этого – справка, выданная “службой госбезопасности” непризнанной Абхазии.

26 февраля 2014 года в 5 часов утра оперативники ФСБ явились к Кесян с обыском, по окончании которого ее задержали. После ареста сочинку поместили в СИЗО-5 центрального главка ФСИН в Краснодаре, неофициально контролируемый ФСБ. Кесян вменили статью 275 УК (государственная измена).

Следствие продолжалось почти полтора года. Кесян признала вину. 17 августа 2015 года судья Краснодарского крайсуда Владимир Кобзев приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Апелляцию адвокат по назначению подавать не стал.

59-летняя Джанджгава – беженка из Абхазии. Долгие годы работала проводницей Адлерского пассажирского вагонного депо. Поводом к преследованию сочинки стали две эсэмэски, отправленные ею в конце апреля 2008 года знакомому гражданину Грузии Гоче Чхетии. Она ответила на его вопросы о передвижении российских военных эшелонов к границе с Абхазией.

Оперативники ФСБ задержали Джанджгаву 2 октября 2012 года после обыска и тоже поместили в СИЗО-5 в Краснодаре. Как и Кесян, Джанджгаве вменили статью 275 УК. Как заявлялось, Чхетия – адресат эсэмэсок Джанджгавы – был сотрудником грузинской разведки. Подтверждалось это в деле лишь показаниями некоей А. Дериглазовой, ранее дважды осужденной за организацию незаконного пересечения границы.

Дело Джанджгавы вел тот же следователь Роман Троян, который занимался делом Кесян. На допросах он угрожал подследственной. 1 ноября 2013 года тот же судья Кобзев приговорил ее к 12 годам общего режима. 27 февраля 2014-го коллегия ВС (судья-докладчик – Константин Скрябин) отклонила апелляцию осужденной.

Про обстоятельства дела 47-летней Тутсиани известно меньше всего. Она была признана виновной в госизмене Краснодарским горсудом в июне 2014 года. По словам Харебавы, переписывалась с гражданином Грузии, а через несколько лет к ней пришли силовики. Женщина содержится в вологодской ИК-1, где отбывала наказание Джанджгава.

В марте ВС смягчил приговор еще одной подзащитной Павлова и его коллег по объединению юристов и журналистов “Команда 29″ – 47-летней Оксане Севастиди. Срок ей был снижен с семи до трех лет общего режима; при этом за несколько дней до заседания заключенная была помилована Путиным и освобождена.

11 апреля стало известно, что Джанджгаву и Кесян этапировали в СИЗО “Лефортово” в Москве. Адвокат Иван Павлов связал их отправку в Москву с готовящимися заседаниями в Верховном суде по жалобам на вынесенные приговоры. Адвокат заявил, что судьба осужденных решается “на самом высоком уровне” и выразил надежду на их скорейшее освобождение.

7 июля кассационные жалобы Кесян и Тутисани, а также надзорная жалоба Джанджгавы были направлены в Верховный суд. Защита просила Верховный суд отменить вынесенные приговоры и оправдать женщин. “При вынесении каждого приговора суды первой инстанции допустили существенные нарушения: к примеру, судом был проигнорирован тот факт, что сведения, которые мои подзащитные передавали в СМС-сообщениях, в силу их незащищенности и общедоступности, не могут быть отнесены к гостайне. К тому же, в СМС нет никакой конкретной информации о военной технике, которую перевозили в Абхазию в апреле 2008 года. Зато приговоры и протоколы судебных заседаний, в которых детально приводятся обстоятельства передвижения военной техники и личного состава в направлении зоны конфликта, суд засекречивать не стал”, – прокомментировал подачу жалобы Павлов.

По данным “Команды 29″, в 2013-2016 годах в Краснодарском крае по делам о государственной измене и шпионаже были осуждены не меньше 10 человек. Таким образом, на Кубань приходится почти четверть общего числа приговоров, вынесенных в России по “шпионским” делам за последние четыре года. При этом за эсэмэски были осуждены шесть жительниц региона.