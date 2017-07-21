Четверг, 27 июля 2017

Статья

Бег из-за турбины

“Сименс” убегает из России. Можно сказать, стремглав. После того как использование Москвой немецких турбин в аннексированном Крыму стало очевидным, компания решила выйти из совместных предприятий с российскими партнерами и прекратить поставку оборудования государственным предприятиям.

Виталий Портников

21.07.2017

1284 год до нашей эры. У города Кадеш на берегу реки Оронт – всего в нескольких десятках километров от современного сирийского Хомса – встречаются две великие армии. Войско египетского фараона Рамзеса II противостоит армии хеттского царя Мутавалли II. Фараон хочет восстановить гегемонию Египта в Ханаане и Сирии. Хетты полны решимости отстоять свою территорию. Кадеш остается за хеттами. Впервые в истории их армия сражается новым – железным – оружием. Хеттское царство на пике своего могущества. Царю удается остановить даже войско фараона. Почему же хетты исчезли?

А потому, что научно-технический прогресс того времени оказался доступен отнюдь не только тем, кто совершал изобретения, но и тем, кто оказался способен их использовать. Хеттское царство сокрушили не египтяне, но дикие “народы моря”, оказавшиеся, впрочем, неплохими воинами – железное оружие в помощь.

Человечество будет отброшено в своем развитии на столетия назад. Пройдут века, пока победители хеттов и других народов бронзового века достигнут их уровня технической мысли и культурного развития – но о хеттах к тому времени забудут, и победители – их позже назовут древними греками – останутся в истории создателями всего того, что они разрушили и забыли.

Сегодня мы вновь участвуем в битве при Кадеше – теперь уже все. В России не придумали интернет, но спецслужбы Путина великолепно используют “всемирную паутину” для диверсий, дестабилизации ситуации во враждебных странах и даже для вмешательства в выборы президента той самой страны, в которой появился интернет. В России не придумали социальные сети, но с их помощью пытаются внедряться в чужие политические штабы – как это было со штабом Макрона – выведывать конфиденциальную информацию, шпионить, шантажировать и запугивать.

России вообще ничего не нужно придумывать – достаточно пользоваться. Это на Западе могут думать, что новейшие технологии требуют нравственных ограничений и “красных линий”. В Москве точно знают – нет никаких нравственных ограничений, когда нужно победить врага и доказать собственную значимость. И чем более невероятными будут новые технологии, тем большим будет влияние России на современный мир.

Это то, чего не мог понять бывший президент Обама, напоминающий мне позабытого хеттского царя. Что могут сделать варвары, научившиеся разве что разливать нефть по бочкам, да и то с помощью наших технологий? Ну, покуражатся в Донецке, покуражатся в Алеппо – и успокоятся. Смешная угроза!

Варвары, ваше величество, могут все. У них такое же оружие. Такие же компьютеры. Такое же умение нажимать на кнопки. Если они чего-то не умеют – их научат ваши соотечественники за те самые деньги, которые зарабатываются на бочках. Единственное, чем они отличаются от вас, – так это готовностью навредить вам так, как вы никогда не сможете навредить им. Потому что вы задумаетесь о последствиях, о Сенате, о статье в энциклопедии. А им последствия неинтересны, их сенат проголосует как скажут, статья в энциклопедии давно готова. Поэтому они и лезут в ваш дом не стучась. Лезут, вооруженные вашим же оружием. Лезут, уверенные, что вы придумаете что-нибудь еще – то, что позволит добить вас окончательно.

Судя по последним голосованиям в американском Конгрессе, людей, понимающих, как заблуждался президент Обама, все больше. Понимающих, что глобальная опасность в современном мире абсолютно не обязательно должна исходить от сильной инновационной экономики. Что такую опасность могут представлять и Иран, и Северная Корея, и Россия. Такую опасность может представлять каждый, кто не уважает само стремление сохранить жизнь на планете. Для кого нет “красных линий”.

Осталось только, чтобы это смог понять и новый президент США. Увидеть, что долг президента – не стена с Мексикой, не смешные записи в твиттере, не отмена “Обамакера” и самоуверенные позы на групповых фотографиях. Его задача – победить в войне, в которой развитый мир на протяжении всей своей истории неизменно проигрывал варварам. Тут не до сделок.