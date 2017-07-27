Четверг, 27 июля 2017

Семеро приезжих из Средней Азии задержаны ФСБ по делу о терроризме. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Как утверждается, подозреваемые готовили теракты в Петербурге “на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей”.

Задержания прошли в пятницу; где именно – в Петербурге или в других местностях, – не уточняется.

“Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются”, – говорится в сообщении.

По информации 47news.Ru, подозреваемые – граждане Узбекистана. Как утверждается, теракт они намеревались совершить предположительно в “день военно-морского флота”, отмечаемый в последнее воскресенье июля. В разработке иностранцы находились неделю.

Дополнительной информации о деле пока нет.

Позже ФСБ распространила видеозапись задержаний подозреваемых.

В последние годы в России все чаще проходят задержания и аресты приезжих из Средней Азии по делам о терроризме. Так, 25 мая было объявлено о задержании троих граждан Узбекистана, а также россиянина из Дагестана, якобы поддерживавших “Исламское государство” и готовивших теракты на транспорте в Москве. Всех четверых отправили в СИЗО.