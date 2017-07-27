Четверг, 27 июля 2017

…они (палестинцы) говорят: не надо нам, чтобы Израиль тут нам ставил сканеры. Если надо, мы сами защитим себя от любого терроризма: от исламского, от сионистского, от марсианского, от какого угодно…

(Владимир Варфоломеев.) Израильтян, наверное, тоже можно понять.

Их нельзя понять. Это не их территория… А израильтяне не расстреливали бы, будучи вооруженными до зубов, палестинских детей… В Израиле все нацистские группировки вооруженные, потому что израильтянам разрешено иметь оружие. А у палестинцев – нож… Я выступаю за народную свободную Украину, социальную… черное знамя Украинской повстанческой армии Нестора Махно мне было ближе всего… И его идеи о народной Украине, мне кажется, были бы наиболее адекватны и в современной ситуации тоже.

Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека

Ой, грызет меня досада,

Крепкая обида!

Я бежал из продотряда

От Когана-жида…

Хуторские псы, пляшите

На гремучей стали:

Словно перепела в жите,

Когана поймали.

Повели его дорогой

Сизою, степною, -

Встретился Иосиф Коган

С Нестором Махною!

Поглядел Махно сурово,

Покачал башкою,

Не сказал Махно ни слова,

А махнул рукою!

Эдуард Багрицкий. “Дума про Опанаса”