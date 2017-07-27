Шевченко, Махно и евреи
…они (палестинцы) говорят: не надо нам, чтобы Израиль тут нам ставил сканеры. Если надо, мы сами защитим себя от любого терроризма: от исламского, от сионистского, от марсианского, от какого угодно…
(Владимир Варфоломеев.) Израильтян, наверное, тоже можно понять.
Их нельзя понять. Это не их территория… А израильтяне не расстреливали бы, будучи вооруженными до зубов, палестинских детей… В Израиле все нацистские группировки вооруженные, потому что израильтянам разрешено иметь оружие. А у палестинцев – нож… Я выступаю за народную свободную Украину, социальную… черное знамя Украинской повстанческой армии Нестора Махно мне было ближе всего… И его идеи о народной Украине, мне кажется, были бы наиболее адекватны и в современной ситуации тоже.
Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека
Ой, грызет меня досада,
Крепкая обида!
Я бежал из продотряда
От Когана-жида…
Хуторские псы, пляшите
На гремучей стали:
Словно перепела в жите,
Когана поймали.
Повели его дорогой
Сизою, степною, -
Встретился Иосиф Коган
С Нестором Махною!
Поглядел Махно сурово,
Покачал башкою,
Не сказал Махно ни слова,
А махнул рукою!
Эдуард Багрицкий. “Дума про Опанаса”