Четверг, 27 июля 2017

Избирательная комиссия Свердловской области отказалась зарегистрировать Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области из-за того, что он не прошел муниципальный фильтр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссию.

Избирком направил Ройзману официальное уведомление об отказе в регистрации.

Кроме Ройзмана, избирком также не стал регистрировать Виктора Костромин от партии “Народ против коррупции”, Олесю Красномовец от “Патриотов России” и Олега Сотникова от Партии ветеранов России. Также в выборах собиралась поучаствовать выдвинутая от Интернациональной партии России Евгения Чудновец, осужденная, а затем оправданная за репост, но в комиссии отказали ей в приеме документов, сославшись на то, что Чудновец собрала неполный комплект. Кроме того, от партии “Российский общенародный союз” был выдвинут юрист Иван Волков, он в знак протеста против фильтра сдал в комиссию вместо подписей депутатов пустые листы.

Подписи в комиссию смогли представить досрочно ушедший в отставку действуюший губернатор Евгений Куйвашев, Игорь Торощин от ЛДПР, Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Дмитрий Ионин от “Справедливой России”, Алексей Парфенов от КПРФ и Константин Киселев от “Российской экологической партии”.

Во вторник Ройзман заявил, что не намерен снимать свою кандидатуру заранее. “Я сам не буду сниматься. Пусть они снимают. То есть меня могут не пропустить, а сам я сниматься не собираюсь”, – сказал глава Екатеринбурга. Ройзман добавил, что не собирается добиваться отмены муниципального фильтра, поскольку на это “можно всю жизнь потратить”.

18 июля Ройзман заявил, что не смог пройти муниципальный фильтр. Он не уточнил, сколько именно подписей муниципальных депутатов у него получилось собрать. Известно, что по состоянию на 6 июля за выдвижение Ройзмана подписались 39 муниципальных депутатов из необходимых 126.

26 июня Ройзман рассказал, что власти пытаются использовать муниципальный фильтр, чтобы не допустить его к выборам. “13-15 июня по всем муниципалитетам области проехали представители обладминистрации – главы всех городов собрали всех муниципальных депутатов, и произошел массовый нотариальный сбор их подписей. Если честно, похоже, что они не оставили мне возможности собрать необходимые 126 подписей. К тому же там еще одно условие – обязательно должны быть подписи депутатов сельских поселений, а вот их они совершенно точно выбрали. Областные власти очень собою довольны”, – отметил мэр Екатеринбурга.

21 июня федеральное бюро партии “Яблоко” выдвинуло Ройзмана кандидатом в губернаторы. Выдвижение состоялось со второй попытки: партия должна была выдвинуть Ройзмана еще 17 июня на региональной конференции партии. Однако за час до начала конференции глава свердловского отделения партии Юрий Переверзев и еще девять делегатов объявили о выходе из партии в знак протеста против “навязанной им кандидатуры”. После этого конференция оказалась сорвана из-за отсутствия кворума.

В конце июня председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что у ЦИК “есть вопросы” по характеру и порядку выдвижения Ройзмана, и призвала “Яблоко” обратиться в комиссию, чтобы “все исправить”. В ответ 12 июля председатель партии Эмилия Слабунова обвинила ЦИК в нежелании пускать оппонентов на выборы.

28 июня “Ведомости” со ссылкой на источники, близкие к Кремлю сообщили, что в администрации президента решили не допустить конкуренции на выборах губернаторов этой осенью. В Кремле не намерены допускать на выборы “сильных оппонентов”. Кандидаты, способные составить реальную конкуренцию действующим губернаторам, уже испытывают трудности с преодолением муниципального фильтра и, скорее всего, не будут допущены к выборам, заявили источники издания.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования 10 сентября.