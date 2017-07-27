Четверг, 27 июля 2017

Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, а также против Ирана и КНДР. Об этом сообщает Reuters. Документ поддержали 98 членов верхней палаты, против выступили лишь двое.

Примерно так же Сенат 14 июня проголосовал за первый вариант законопроекта. Однако первоначальная версия документа вызвала претензии Палаты представителей, поэтому законопроект был переработан и внесен в нижнюю палату Конгресса повторно. Во вторник Палата представителей приняла документ 419 голосами против трех.

Теперь законопроект должен уйти на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее в Белом Доме уже заявляли, что в принципе одобряют документ. Однако, отмечает Reuters, даже если Трамп наложит на законопроект вето, в Конгрессе наберется достаточно голосов, чтобы это вето преодолеть.

Перед голосованием в четверг сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн призвал придерживаться жесткой линии в отношении России. “Соединенные Штаты Америки должны определенно продемонстрировать Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы не потерпим атак на нашу демократию”, – подчеркнул он.

Антироссийским санкциям посвящена примерно половина законопроекта. Отмечается, что они вводятся “в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России”.

Как уточняет РБК, документ ужесточает ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. До сих пор такие санкции действовали лишь в отношении проектов “Газпрома”, “Газпромнефти”, “Сургутнефтегаза”, “Роснефти” и “Лукойла”. Теперь их распространяют на все проекты, в которых одна из названных компаний владеет “существенной неконтролирующей долей” – 33 процентами и более.

Кроме того, ограничиваются сделки с участием российских военных и специальных структур, а также сделки в сфере трубопроводного экспорта углеводородов.

Наряду с этим запрещается участие в приватизационных сделках с российским государственным имуществом, в случае если они предполагают объем инвестиций свыше 10 миллионов долларов в год и способствуют незаконному обогащению чиновников, их родственников и приближенных.

Наконец, вводятся санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые оказывают сирийскому диктатору Башару Асаду помощь в разработке или получении оружия, в частности ракетного и оружия массового поражения.

Этот же документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях и обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.

Еще до голосования в Палате представителей законопроект вызвал критику Еврокомиссии. Чиновники выразили обеспокоенность тем, что документ повлияет “на энергетическую независимость ЕС”, а также повлечет “негативные политические последствия”. Они подчеркнули, что санкционная политика должна согласовываться всеми участниками G7.

В среду о “неправомерности” законопроекта заявил МИД Франции. В Париже, как и ранее в Брюсселе, подчеркнули, что документ “позволит накладывать взыскания на европейские компании и европейских физических лиц”.

В то же время президент Литвы Даля Грибаускайте, вопреки позиции еврочиновников, приветствовала американский законопроект. “Принципиальная позиция Конгресса США – это серьезный сигнал для России, что попустительства энергетическим проектам Кремля и вмешательству во внутреннюю политику других стран не будет”, – заявила она.

Тем временем Федеральное сетевое агентство Германии отказалось включить в план развития газопроводной сети на срок до 2026 года пять проектов, связанных с “Северным потоком – 2″. Свое решение агентство объяснило тем, что эти проекты “все еще ненадежны”. “Они должны быть добавлены в план развития газопроводной сети только тогда, когда будет получено разрешение на расширение “Северного потока”, – пояснили чиновники.

Утром 27 июля появилась информация, что ответом на новые санкции США могут стать арест дачного комплекса американского посольства в Москве и складов дипмиссии, а также высылка из России 35 американских дипломатов. Не исключалось также, что Москва ограничит максимальное количество сотрудников посольства США.

После обеда в четверг Владимир Путин заявил, что Россия не собирается “бесконечно терпеть какое-то хамство” и обязательно ответит на американские санкции. Он назвал санкции “абсолютно незаконными с точки зрения международного права”. “Нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации”, – подчеркнул Путин. По утверждению главы государства, Вашингтон пытается “использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих соратников”.