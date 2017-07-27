Четверг, 27 июля 2017

Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка “Югра”. Соответствующее сообщение помещено на сайте регулятора.

10 июля в “Югре” решением ЦБ была на полгода введена временная администрация. Причинами своего решения регулятор назвал “неустойчивое финансовое положение” банка и “угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков”. Управление “Югрой” поручили Агентству по страхованию вкладов. Тогда же был введен трехмесячный мораторий на выплаты кредиторам банка.

Отмечалось, что крах “Югры” стал крупнейшим страховым случаем за всю историю российской банковской отрасли. Долги банка регулятор оценил примерно в 170 миллиардов рублей. При этом чиновники ЦБ заявляли, что за месяц из “Югры” было выведено 45 миллиардов рублей: если по состоянию на 1 июня на счетах юрлиц в банке хранилось 47 миллиардов рублей, то 1 июля – уже только 2,2 миллиарда.

Позже 10-го числа зампред ЦБ Василий Поздышев заявил о намерении обратиться в правоохранительные структуры в связи с деятельностью “Югры”.

Между тем президент банка Алексей Нефедов обвинения в незаконном выводе активов отверг. “Все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации, – заверил он. – Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью”.

19 июля Генпрокуратура потребовала от ЦБ отменить приказы о введении в “Югре” временной администрации и о моратории на выплаты кредиторам. Как утверждало надзорное ведомство, эти приказы изданы “безосновательно”, поскольку “Югра” “является финансово устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности, имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности”.

Введение временной администрации, подчеркивала Генпрокуратура, повлечет 170-миллиардный ущерб бюджету, “снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране”.

Как отмечалось, это был первый случай, когда Генпрокуратура опротестовала надзорные меры ЦБ в отношении банка.

21 июля регулятор направил в надзорное ведомство документы, которыми обосновывал свои действия.

24-го числа “Югра” подала в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ.