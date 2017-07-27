Четверг, 27 июля 2017

Бывший министр печати России и глава холдинга “Газпром-Медиа” Михаил Лесин был избит до смерти накануне дачи показаний Минюсту США. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на двух агентов ФБР и сотрудника американский разведки. Источники издания сами не участвовали в расследовании, но знают о нем от коллег.

“Лесин был избит до смерти, – сказал один из агентов ФБР. – Я могу вам сказать, что в Бюро нет никого, кто считает, что этот парень напился, упал и умер. Все думают, что его убили и за этим стоял Путин”. Этот факт пытаются скрыть, отметил источник, но он не понимает почему. Еще один источник заявил, что орудием убийства была бейсбольная бита.

Как сообщили источники, Лесин собирался встретиться с сотрудниками Минюста США, расследовавшими деятельность российского телеканала Russia Today. Экс-министр должен был рассказать, “как работает машина пропаганды”. Утверждается, что американский Минюст оплатил Лесину проживание в отеле Dupont, где впоследствии нашли его тело.

В ФБР и Минюсте отказались от комментариев. В офис прокурора округа Колумбия заявили, что им нечего добавить к прошлогоднему заявлению, в котором смерть Лесина названа несчастным случаем.

5 ноября 2015 года в номере отеля Dupont Circle Hotel в центре Вашингтона было найдено тело Лесина. Представители его семьи сообщали, что причиной смерти стал сердечный приступ. В отчете полиции Нью-Йорка сообщалось, что сотрудник полиции зашел в номер Лесина и увидел его тело на полу. Вызванные парамедики констатировали смерть, и тело было отправлено на экспертизу. Относительно возможных причин смерти отчет полиции уточнял лишь, что огнестрельных ран на теле не было.

В середине марта 2016 года директор по коммуникациям офиса судмедэксперта Вашингтона Лашон Бимон заявила, что причиной смерти Лесина стали “тупые силовые травмы головы”. По ее словам, Лесин также получил тупые травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. При этом в совместном заявлении офиса судмедэксперта и полиции Вашингтона говорилось, что обстоятельства смерти Лесина пока не установлены, а полиция “продолжает активно расследовать инцидент”.

В апреле того же года пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест сообщил, что к расследованию смерти Лесина подключилось ФБР. Он напомнил, что “смерть все еще расследуется управлением полиции Вашингтона”. “Насколько я понимаю, вовлечено и ФБР”, – сказал официальный представитель президента США. При этом в подробности он вдаваться не стал, заявив, что не располагает “никакой информацией об этом продолжающемся расследовании”.

Однако источники The New York Times заявили, что ФБР и Минюст не участвуют в расследовании смерти Лесина. Ее причиной по-прежнему считаются травмы неизвестного происхождения. По словам одного из источников, Лесин был снят камерами наблюдения возвращающимся в свой номер “в потрепанном состоянии” в ночь перед смертью. Предполагается, что экс-министр печати мог быть участником бытовой ссоры или автомобильной аварии.

28 октября прокуратура Вашингтона заявила, что следователи пришли к выводу: смерть Лесина наступила в результате несчастного случая, которому способствовало избыточное потребление алкоголя. “Главный судмедэксперт округа Колумбия переквалифицировал причину смерти Лесина с “неопределенной” на “несчастный случай”, отметив в качестве дополнительного обстоятельства острое отравление этанолом”, – отмечалось в сообщении.

Изучение записей видеокамер и опрос очевидцев показали, что 4 ноября 2015 года в 10:48 Лесин вошел в свой номер в отеле “после нескольких дней злоупотребления алкоголем” и скончался в одиночестве от множественных травм. Они были получены в результате падений, вызванных сильным алкогольным отравлением, говорилось в прокурорском отчете.

С 1999 по 2004 год Лесин был министром по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Он сыграл одну из ключевых ролей в установлении госмонополии на телевидении. В 2000 году Лесин подписал знаменитый “протокол №6″ (приложение к соглашению с “Газпром-медиа”), который гарантировал медиамагнату Владимиру Гусинскому прекращение уголовного дела в обмен на его активы.