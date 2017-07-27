Четверг, 27 июля 2017

Россия с 1 августа приостанавливает использование посольством США дачи в поселке Серебряный Бор на западе Москвы, а также складов на Дорожной улице. Об этом говорится в заявлении МИДа.

Кроме того, от Вашингтона потребовали до 1 сентября сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек – именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США.

“В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ, – предупредили на Смоленской площади. – Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США”.

Решение, пояснили в ведомстве, является ответом на принятие Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против России. “Последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной”, – заметил МИД.

Новый закон о санкциях, говорится в заявлении, “еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах”. “Прикрываясь своей “исключительностью”, США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств”, – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

“Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции, – заявили в МИДе. – Все это идет вразрез с принципами международного права, противоречит положениям Устава ООН, нормам ВТО, элементарным стандартам цивилизованного международного общения”.

По утверждению ведомства, “новый закон (о санкциях. – Ред.) ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике”. Действия Вашингтона МИД расценил как “шантаж”.

С подобными обвинениями по адресу США накануне выступил Владимир Путин. Он также заявил, что санкции “абсолютно незаконны с точки зрения международного права”, поскольку “нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации”. Вашингтон, заметил глава государства, пытается “использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих соратников”.

Путин заверил, что Россия не намерена “бесконечно терпеть какое-то хамство” и обязательно ответит на американские санкции.

О том, что ответом на новые санкции США могут стать арест дачи и складов американского посольства, а также ограничение числа сотрудников американских дипмиссий, утром 27 июля сообщал “Коммерсант”. В публикации также не исключалось, что из России вышлют 35 американских дипломатов – ровно столько же сотрудников российской дипмиссии были высланы в декабре прошлого года из США. Однако пока Москва на этот шаг не пошла.

Законопроект о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате – 98 против двух. Теперь документ должен уйти на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее в Белом Доме уже заявляли, что в принципе одобряют законопроект. Однако, отмечали СМИ, даже если Трамп наложит на документ вето, в Конгрессе наберется достаточно голосов, чтобы это вето преодолеть.

В четверг перед голосованием в верхней палате сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн призвал придерживаться жесткой линии в отношении России. “Соединенные Штаты Америки должны определенно продемонстрировать Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы не потерпим атак на нашу демократию”, – подчеркнул он.

Антироссийским санкциям посвящена примерно половина законопроекта. Отмечается, что они вводятся “в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России”.

Документ ужесточает ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. До сих пор такие санкции действовали лишь в отношении проектов “Газпрома”, “Газпромнефти”, “Сургутнефтегаза”, “Роснефти” и “Лукойла”. Теперь их распространяют на все проекты, в которых одна из названных компаний владеет “существенной неконтролирующей долей” – 33 процентами и более.

Кроме того, ограничиваются сделки с участием российских военных и специальных структур, а также сделки в сфере трубопроводного экспорта углеводородов.

Наряду с этим запрещается участие в приватизационных сделках с российским государственным имуществом, в случае если они предполагают объем инвестиций свыше 10 миллионов долларов в год и способствуют незаконному обогащению чиновников, их родственников и приближенных.

Наконец, вводятся санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые оказывают сирийскому диктатору Башару Асаду помощь в разработке или получении оружия, в частности ракетного и оружия массового поражения.

Этот же документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях и обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.