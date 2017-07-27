Четверг, 27 июля 2017

Жителю Набережных Челнов Антону Ушачеву предъявили обвинения в осквернении Боровецкой церкви на Свято-Вознесенском архиерейском подворье. Об этом сообщает “Вечерняя Казань”.

Ушачева обвиняют в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), частью 2 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний) и частью 1 статьи 214 УК (вандализм).

Вину задержанный признал частично. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, в ночь на среду 20-летний Ушачев, гуляя с 17-летней знакомой, нанес краской надписи на ограды Свято-Вознесенского собора и находящегося вблизи родника. Граффити эксперты оценили как возбуждающие ненависть и вражду, а также оскорбляющие чувства верующих. В частности, на заборе православного храма Ушачев написал “Аллах акбар”, а на ограде родника нарисовал свастику и написал “Пейте мочу бога”.

Ушачев и его подружка были задержаны уже в среду. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В пресс-службах как Свято-Вознесенского архиерейского подворья, так и Татарстанской митрополии не стали комментировать случившееся. Как считают священнослужители, внимание СМИ к таким случаям может усугубить ситуацию и поспособствовать тому самому возбуждению вражды. Надписи на ограде храма уже успели закрасить.

Вознесенский собор в селе Боровецкое был построен в 70-80-х годах XIX века. В советское время находился в ведении местного колхоза. В алтарной части располагалась электромельница. Храм был восстановлен в 90-е годы.

Во вторник Татарское управление СКР начало доследственную проверку по статье 148 по факту публикации набережночелнинским свадебным журналом “Совет и любовь” фотографий, сделанных в полуразрушенной церкви. 23-летняя модель Ксения Низамова снялась в полупрозрачном платье и нижнем белье в Ильинской церкви села Гари под Елабугой. Церковь полуразрушена, но в ней время от времени проводит богослужения настоятель церкви в соседнем селе Бехтерево.

Дьякон Елабужского благочиния Казанской епархии РПЦ Алексей Шаманин раскритиковал публикацию. Он сообщил, что переговорил с главредом издания Александрой Романовой “в присутствии верующих”, и в течение суток фотографии из аккаунтов журнала в соцсетях были удалены. Шаманин заверил, что инцидент исчерпан и заявление на редакцию может быть подано, только если фото появятся в печатной версии журнала. Однако целый ряд граждан высказался за то, чтобы привлечь издание к ответственности уже на основании интернет-публикаций.