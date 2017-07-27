Четверг, 27 июля 2017

Михаил Лесин был одним из самых влиятельных людей в Москве около 10 лет, вторую половину Ельцина, первую половину Путина. И умер при загадочных обстоятельствах в Вашингтоне. Самая главная версия – спецслужбы США пытались получить от него информацию о Путине и его ближайшем окружении. Это нужно для устранения Путина от власти. Кто убил Лесина, неясно, но расследование в руках американских спецслужб. Но возможно, что Лесин спокойно работает на спецслужбы, а его смерть была инсценировкой.

Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты

Телеграф принес известие о смерти Троцкого… В могилу сошел человек, чье имя с презрением и проклятием произносят трудящиеся во всем мире… Иностранные разведки лишились долголетнего, матерого агента… Троцкий запутался в своих собственных сетях, дойдя до предела человеческого падения. Его убили его же сторонники. С ним покончили те самые террористы, которых он учил убийству из-за угла, предательству и злодеяниям против рабочего класса, против страны Советов. Троцкий… стал жертвой своих же собственных интриг, предательств, измен, злодеяний.

“Смерть международного шпиона” (“Правда”, 24 августа 1940 г.)