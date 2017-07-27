Четверг, 27 июля 2017

Курица – один из самых популярных продуктов во всем мире, и Россия не является исключением. Хотя никто не проводит точных подсчетов, но жители страны ежедневно потребляют тонны мяса этой птицы. Именно поэтому между компаниями, реализующими подобную продукцию, существует жесткая конкуренция.

Продукция «Истрапродукт» давно не нуждается в рекламе

СПК Курников, АПК «Михайловский» и многие другие фирмы, занимающиеся реализацией куриных полуфабрикатов и мяса этой птицы, тратят огромные суммы на рекламу, стараясь привлечь клиентов. Но покупатели все равно выберут лучшее, и уже на протяжении нескольких лет именно продукция «Истрапродукт» пользуется стабильным спросом не только в столице и МО, но и в отдаленных регионах РФ.

Компания изначально сделала ставку не только на центральные районы страны, но решила обеспечивать качественным мясом птицы жителей всех уголков России. Такой подход к ведению бизнеса дал свои результаты, бренд стал известным, товары с маркировкой «Истрапродукт» покупают без всяких опасений, ведь покупатели уверены в его прекрасном качестве. С компанией сотрудничают крупнейшие супермаркеты, тут стремятся купить филе грудки, куриные окорочка, бедрышки и полуфабрикаты сети закусочных и ресторанов.

Концерн занимается реализацией диетического мяса птицы более десяти лет, и постоянные заказчики уже уверены в превосходном качестве всего ассортимента. Но для новых клиентов, которые покупают лишь первую партию товара, документальное подтверждение окажется очень важным. Вся продукция, реализуемая «Истрапродукт», соответствует ГОСТу и международным сертификатам HASSP и ISO 2200. Хранение на складах организовано с соблюдением всех санитарных норм, для каждого вида мяса и полуфабрикатов подобран оптимальный температурный режим. Это позволяет сохранить все вкусовые оттенки разных частей курицы и полезные вещества, содержащиеся в этом продукте.

Такой подход приводит к тому, что продукция «Истрапродукт» намного быстрее исчезает с прилавков супермаркетов, чем товар, поставляемый фирмами «Продо», «Приосколье», АПК «Атяшево». Компания становится признанным лидером в этой сфере и вполне заслуженно.

Покупатели отмечают, что курица от «Истрапродукт» не только лучше других по качеству, но и достаточно доступна по цене, что на сегодняшний день весьма актуально. Руководители концерна уверяют, что повышать прайс не собираются.