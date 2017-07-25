Вторник, 25 июля 2017

Связанная с семьями руководителей Генпрокуратуры компания “Авилон” пытается взыскать вложенные деньги с бывших владельцев обанкротившегося Пробизнесбанка. Об этом говорится в расследовании журналиста Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дмитрия Великовского, опубликованного “Медузой”.

Совладелец компании “Авилон” Камо Авагумян подал в американский суд иск к бывшим собственникам Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву и Александру Железняку. Банк входил в 60 крупнейших кредитных организаций России по активам. Однако в августе 2015 года Центробанк лишил его лицензии, выявив попутно операции по выводу активов на сумму более 30 миллиардов рублей.

Авагумян пытается получить назад около 100 миллионов долларов, которые незадолго до банкротства Пробизнесбанка дал Леонтьеву в рост под 10-12 процентов годовых. До этого совладелец “Авилона” неоднократно пользовался этой схемой. При этом деньги размещались не в самом банке, а в связанных с его владельцами офшорных компаниях.

“Это позволяло банкирам обходить регуляции, а клиентам получать повышенную доходность. У операций зачастую была российская специфика: как рассказывал впоследствии американскому суду сам Авагумян, он передавал миллионы долларов представителям Леонтьева и Железняка наличными в сумках, а в качестве гарантий получал от них векселя (формально оформленные на его сына Карена). Спустя год вексель погашался и сумка возвращалась, слегка увеличившись”, – отмечает издание.

Компания “Авилон” и ее дочерние структуры неоднократно получали выгодные госконтракты, в частности, на поставку автомобилей для силовых ведомств. Из представленных в нью-йоркский суд документов следует, что Авагумян и “Авилон” тесно связана с родственниками руководителей прокуратуры. В частности, в качестве владельца векселей на сумму 4 миллиона долларов значится Диана Карапетян, дочь заместителя генпрокурора России Саака Карапетяна.

При этом в декларациях замгенпрокурора и его родственников, включая Диану, значатся гораздо меньшие суммы. “Так или иначе, общего задекларированного дохода семьи Карапетян за последние несколько лет все равно не хватило бы на покупку векселей”, – отмечает издание.

Кроме того, в 2014 году Артем Чайка, сын генерального прокурора России, и Ольга Лопатина, бывшая жена заместителя генпрокурора, открыли свой отель на греческом полуострове Халкидики. Спустя год этот факт упоминался в фильме Фонда борьбы с коррупцией “Чайка”, расследовании о бизнесе людей, связанных с верхушкой Генпрокуратуры.

“Сегодня 42,5 процента гостиницы Pomegranate Wellness Spa принадлежит компании с Кипра Amiensa Holdings. Судя по данным официального реестра компаний Кипра и материалам суда между “Пробизнесбанком» и «Авилоном», половиной Amiensa Holdings владеет Авагумян; таким образом, его доля в отеле составляет 21,25 процента и равняется пакетам Чайки и Лопатиной” – сообщает “Медуза”.

В своем иске в нью-йоркском суде Леонтьев заявил, что представители “Авилона” – “могущественные люди”, за которыми стоят российские силовики. По словам экс владельца Пробизнесбанка, партнер Авагумяна лично угрожал ему, а уголовное дело против него и его патнеров было возбуждено благодаря владельцам “Авилона”.

Сам Авагумян связи с родственниками руководителей силовиков отрицает. Наличие их имен в представленных в суд документах он объясняет “технической ошибкой”. При этом Авагумян служит в России официальным представителем Генеральной прокуратуры Армении, а его сын занимает одну из должностей в российской Генпрокуратуре. В надзорном ведомстве от комментариев отказались.